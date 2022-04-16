Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 16 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Nisan Süper Loto sonuçları:

⭐Süper Star Numarası:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;