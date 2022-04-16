Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 16 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 kazandıran numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye tutarı sahibi olduğu, her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde şanslı numaraları belirlenen "Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar 49 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarı sahibi olmak ve MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 16 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.