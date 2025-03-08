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SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 11-14 Mart: Elektrikli süpürge, çarşaf, termos, mop, tavuk, süt, yoğurt...
Giriş Tarihi: 08.03.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
20:29
SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 11-14 Mart: Elektrikli süpürge, çarşaf, termos, mop, tavuk, süt, yoğurt...
BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu yayınlandı. Salı ve cuma günü farklı kategorilerde zengin bir ürün yelpazesi göz kamaştırıyor. Çarşaf, alez, yastık kılıfı, havlu seti, elektrikli süpürge, ısıtıcı, tıraş makinesi, termos, mop, pazar arabası, çöp kovası, ayakkabılık haftanın indirimli fırsatları arasında yer alıyor. Salı günü temel gıda ürünlerindeki büyük indirimler dikkatlerden kaçmıyor. Yoğurt, ayran, labne, tulum peyniri, tost peyniri, baget tavuk, revani çeşitleri, tereyağı, süt, salam, sucuk gibi ürünlerde de indirimler mevcut. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu ve fiyat listesi...