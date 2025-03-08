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Haberler Yaşam SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 11-14 Mart: Elektrikli süpürge, çarşaf, termos, mop, tavuk, süt, yoğurt...
Giriş Tarihi: 08.03.2025 20:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:29

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 11-14 Mart: Elektrikli süpürge, çarşaf, termos, mop, tavuk, süt, yoğurt...

BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu yayınlandı. Salı ve cuma günü farklı kategorilerde zengin bir ürün yelpazesi göz kamaştırıyor. Çarşaf, alez, yastık kılıfı, havlu seti, elektrikli süpürge, ısıtıcı, tıraş makinesi, termos, mop, pazar arabası, çöp kovası, ayakkabılık haftanın indirimli fırsatları arasında yer alıyor. Salı günü temel gıda ürünlerindeki büyük indirimler dikkatlerden kaçmıyor. Yoğurt, ayran, labne, tulum peyniri, tost peyniri, baget tavuk, revani çeşitleri, tereyağı, süt, salam, sucuk gibi ürünlerde de indirimler mevcut. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu ve fiyat listesi...

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 11-14 Mart: Elektrikli süpürge, çarşaf, termos, mop, tavuk, süt, yoğurt...

11-14 Mart tarihleri arasında geçerli olan BİM aktüel ürün kataloğu, günlük temel ihtiyaçlardan mutfak gereçlerine, ev düzenleme ürünlerinden daha pek çok kategoriye kadar geniş bir yelpazede cazip fiyatlar sunuyor. Özellikle mutfak ve ev dekorasyonuna dair birçok ürün, bu tarihlerde büyük indirimlerle satışa sunuluyor. İşte, 11-14 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat detayları.

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 11-14 Mart: Elektrikli süpürge, çarşaf, termos, mop, tavuk, süt, yoğurt...

11 MART SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g 99,50 TL

Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL

Yaban Mersinli Quark 140 g 27,50 TL

Krema 200 ml 32,50 TL

Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL

Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 39,50 TL

Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 g 179 TL

Lor Peyniri 1000 g 59,50 TL

Tereyağı 1000 g 319 TL

Labne 3x180 g 94,50 TL

Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g 79.50 TL

Piliç Baget 1000 g 79.90 TL

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SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 11-14 Mart: Elektrikli süpürge, çarşaf, termos, mop, tavuk, süt, yoğurt...

11 MART SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Milango Dubai Çikolatası 122 g 89 TL

Kurabiye 21 TL

Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 42.50 TL

Kakaolu Fındık Kreması 700 g 149 TL

Tam Tahıl Bar 4x20 g 49.50 TL

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 11-14 Mart: Elektrikli süpürge, çarşaf, termos, mop, tavuk, süt, yoğurt...

14 MART CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kaan Çapa Makinesi 19.990 TL

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 11-14 Mart: Elektrikli süpürge, çarşaf, termos, mop, tavuk, süt, yoğurt...

14 MART CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL

Polisaj Makinesi 3.190 TL

Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL

Akülü Vidalama Seti 1.150 TL

Darbeli Matkap 999 TL

Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL

Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL

Avuç Taşlama Makinesi 999 TL

Dekupaj Testere 999 TL