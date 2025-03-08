SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 11-14 Mart: Elektrikli süpürge, çarşaf, termos, mop, tavuk, süt, yoğurt...

11-14 Mart tarihleri arasında geçerli olan BİM aktüel ürün kataloğu, günlük temel ihtiyaçlardan mutfak gereçlerine, ev düzenleme ürünlerinden daha pek çok kategoriye kadar geniş bir yelpazede cazip fiyatlar sunuyor. Özellikle mutfak ve ev dekorasyonuna dair birçok ürün, bu tarihlerde büyük indirimlerle satışa sunuluyor. İşte, 11-14 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat detayları.