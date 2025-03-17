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Haberler Yaşam BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 17 Mart-2 Nisan: Bulaşık makinesi tuzu, şampuan, un , pirinç, tava ve tencereler...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 14:45

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 17 Mart-2 Nisan: Bulaşık makinesi tuzu, şampuan, un , pirinç, tava ve tencereler...

Tarım Kredi Kooperatif Market Mart ayına özel fırsat günleri başladı. 17 Mart-2 Nisan tarihleri raflara dizilen Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile sepetler dolup taşıyor. Temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında mop hediyeli temizlik havlusu, bulaşık makinesi tuzu, sıvı sabun, şampuan çeşitleri, bebek bezleri, un, pirinç yer alıyor. Kattle, tava ve tencere çeşitleri, kahve takımı, çok fonksiyonlu pişirici, mikrodalga saklama kapları, bıçak, soyacak, makas alışveriş tutkunları için geliyor. İşte; Tarım Kredi katalog 17 Mart-2 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 17 Mart-2 Nisan: Bulaşık makinesi tuzu, şampuan, un , pirinç, tava ve tencereler...

Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel ürünler kataloğu çıktı. Zincir markette 17 Mart-2 Nisan tarihleri arasında indirim çılgınlığı başladı. Büyük fırsatlar sepetleri doldurup taşıracak. Tencere ve tava setleri, cazip fiyatları ile dikkat çekiyor. İşte, Mart ayına özel Tarım Kredi aktüel kataloğu.

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 17 Mart-2 Nisan: Bulaşık makinesi tuzu, şampuan, un , pirinç, tava ve tencereler...

TARIM KREDİ 14 MART-28 MART YETİŞEN ALIR KATALOĞU

Peçete 59,90 TL

Bulaşık makinesi tuzu 34,90 TL

Yüzey temizleyici çeşitleri 54,90 TL

Türk kahvesi 44,50 TL

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BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 17 Mart-2 Nisan: Bulaşık makinesi tuzu, şampuan, un , pirinç, tava ve tencereler...

TARIM KREDİ 14 MART-28 MART YETİŞEN ALIR KATALOĞU

Mop hediyeli temizlik havlusu 195.00 tl

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 17 Mart-2 Nisan: Bulaşık makinesi tuzu, şampuan, un , pirinç, tava ve tencereler...

ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 69,90 TL

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 17 Mart-2 Nisan: Bulaşık makinesi tuzu, şampuan, un , pirinç, tava ve tencereler...

BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ 339,00 TL