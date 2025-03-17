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BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 17 Mart-2 Nisan: Bulaşık makinesi tuzu, şampuan, un , pirinç, tava ve tencereler...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
14:45
BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 17 Mart-2 Nisan: Bulaşık makinesi tuzu, şampuan, un , pirinç, tava ve tencereler...
Tarım Kredi Kooperatif Market Mart ayına özel fırsat günleri başladı. 17 Mart-2 Nisan tarihleri raflara dizilen Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile sepetler dolup taşıyor. Temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında mop hediyeli temizlik havlusu, bulaşık makinesi tuzu, sıvı sabun, şampuan çeşitleri, bebek bezleri, un, pirinç yer alıyor. Kattle, tava ve tencere çeşitleri, kahve takımı, çok fonksiyonlu pişirici, mikrodalga saklama kapları, bıçak, soyacak, makas alışveriş tutkunları için geliyor. İşte; Tarım Kredi katalog 17 Mart-2 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi...