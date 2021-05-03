Seyahat İzin Belgesi nasıl ve nereden alınır? E-Devlet, ALO 199 telefonu hattı ve SMS ile seyahat izin belgesi alma ekranı burada!

Seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir soruları çeşitli sebeplerden dolayı il dışına çıkmak zorunda olan kişiler tarafından araştırılıyor. 17 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde, şehirler arası yolculuk yapmak isteyen kişilerin, seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın seyahat izin belgesi (yol izni) konulu ek genelgesi ile birlikte ise konuya ilişkin detaylar belli oldu. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır ve nereden alınır? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorularına yanıt arıyor. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?