Haberler Yaşam Skandalın arkasından İş Bankası çıktı: Personel yazdığı mektupta her şeyi anlattı!

Giriş Tarihi: 07.10.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 16:50

Skandalın arkasından İş Bankası çıktı: Personel yazdığı mektupta her şeyi anlattı!

İstanbul Ataşehir'de Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamelenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hasta bakıcı ve hemşirelerin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Görüntüde kadının yüzüne para atan erkek hemşire de Samsun'dan İstanbul'a getirildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüleri kayıt altına alarak duyulmasını sağlayan eski sağlık personelinin iddiaları ise, yaşananların görünenden çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. İş Bankası iştiraki olan hastanede yaşananları uzun bir mektupla yazıya döken bu sağlık çalışanının iddiasına göre, ölüme terk edilen hastalarla ilgili görüntülerin sümen altı edilmesini sağlayan isimlerden o dönemin Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.