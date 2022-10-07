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Haberler Yaşam Skandalın arkasından İş Bankası çıktı: Personel yazdığı mektupta her şeyi anlattı!
Giriş Tarihi: 07.10.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 16:50

Skandalın arkasından İş Bankası çıktı: Personel yazdığı mektupta her şeyi anlattı!

İstanbul Ataşehir'de Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamelenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hasta bakıcı ve hemşirelerin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Görüntüde kadının yüzüne para atan erkek hemşire de Samsun'dan İstanbul'a getirildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüleri kayıt altına alarak duyulmasını sağlayan eski sağlık personelinin iddiaları ise, yaşananların görünenden çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. İş Bankası iştiraki olan hastanede yaşananları uzun bir mektupla yazıya döken bu sağlık çalışanının iddiasına göre, ölüme terk edilen hastalarla ilgili görüntülerin sümen altı edilmesini sağlayan isimlerden o dönemin Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

ARZU KAYA
Skandalın arkasından İş Bankası çıktı: Personel yazdığı mektupta her şeyi anlattı!

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı...

Skandalın arkasından İş Bankası çıktı: Personel yazdığı mektupta her şeyi anlattı!

İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanın, Nermin Zeren isimli yaşlı hastaya yaptıkları insanlık dışı muamele kan dondurdu.

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Skandalın arkasından İş Bankası çıktı: Personel yazdığı mektupta her şeyi anlattı!

Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti.

Özel hastanede skandal görüntüler! Yaşlı hasta kadının suratına para atıp dalga geçtiler | Video

Skandalın arkasından İş Bankası çıktı: Personel yazdığı mektupta her şeyi anlattı!

Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı. Sosyal medyada büyük tepki gören skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Skandalın arkasından İş Bankası çıktı: Personel yazdığı mektupta her şeyi anlattı!

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin hemşire ve hasta bakıcılardan oluşan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Videoda Nermin Zeren'in yüzüne para atıp hakaret eden erkek sağlık görevlisinin de Samsun'da yakalanarak İstanbul'a getirildiği bilgisine ulaşıldı.

Özel hastanede skandal görüntülere ilişkin başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı | Video

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