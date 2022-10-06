Özel hastanede skandal görüntülere ilişkin başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı | Video
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Ataşehir'de hastanede skandal görüntülere ilişkin başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı.