ŞOK’a Supersonic saç kurutma makinesi geliyor! 2- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta fırsatları!

ŞOK marketin yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. Müşteriler, bu hafta da cazip fiyatlarla sunulan birçok ürüne ulaşabilecek. Teknoloji ve ev gereçleri kategorisinde öne çıkan ürünlerden biri de Supersonic saç kurutma makinesi oldu. Peki ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, ŞOK 12- 18 Mart aktüel kataloğu...