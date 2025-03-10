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ŞOK'a Supersonic saç kurutma makinesi geliyor! 2- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta fırsatları!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
17:18
ŞOK'a Supersonic saç kurutma makinesi geliyor! 2- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta fırsatları!
ŞOK marketin 12-18 Mart aktüel kataloğu belli oldu! Bu hafta ŞOK'ta birbirinden avantajlı indirimler ve fırsat ürünleri müşterileri bekliyor. Elektronikten küçük ev aletlerine, gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. Özellikle Supersonic saç kurutma makinesi, uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var?