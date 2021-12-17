SON DAKİKA: 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emeklilere yapılacak zam miktarı yüzde 10.48 olarak belirlendi. Bu noktada ise "2022 SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları araştırılıyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Peki, 2022 SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...