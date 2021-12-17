SON DAKİKA: 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda zam yüzde 10.48 olarak belirlendi. Bu noktada, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve emekli Ocak zammı belli oldu mu soruları merak ediliyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Buna göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar;