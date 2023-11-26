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Haberler Yaşam SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Türkiye'yi fırtına ve yağış vurdu: 2 ilden acı haber
Giriş Tarihi: 26.11.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 18:46

SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Türkiye'yi fırtına ve yağış vurdu: 2 ilden acı haber

Son dakika haberi... Türkiye genelinde beklenen şiddetli yağışlar ve fırtına geldi ve etkisini şiddetli biçimde sürdürüyor. Öte yandan AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar da geliyor. Meteoroloji hava durumu raporunda 49 ile sarı 27 ile turuncu uyarı verildi. AFAD ise son açıklamasında Türkiye genelinde 2 kişinin hava koşulları nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Acı haberler Konya ve Sinop'tan geldi. İşte son dakika detayları...

SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Türkiye’yi fırtına ve yağış vurdu: 2 ilden acı haber

Türkiye genelinde beklenen fırtına ve yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. AFAD ve Meteoroloji peş peşe uyarılarda bulunuyor.

SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Türkiye’yi fırtına ve yağış vurdu: 2 ilden acı haber

AFAD: 2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak AFAD tarafından yağışlar ve fırtına ile ilgili bir bilanço paylaşıldı. 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Türkiye’yi fırtına ve yağış vurdu: 2 ilden acı haber

AFAD açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Bugün, ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olayları meydana gelmiştir.

SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Türkiye’yi fırtına ve yağış vurdu: 2 ilden acı haber

METEOROLOJİ: 47 İLE TURUNCU 29 İLE SARI UYARI

Meteoroloji'den alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde sarı uyarı verilmiş; Valilik, Kaymakamlık, İl AFAD Müdürlükleri ile vatandaşlarımıza uyarı mesajı gönderilmiştir.

SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Türkiye’yi fırtına ve yağış vurdu: 2 ilden acı haber

Yağış uyarısı yapılan illerimizden şimdiye kadar . ihbar alınmış olup Ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Söz konusu ihbarların; 440 adedi İzmir, 345 adedi, Antalya, 146 adedi İstanbul illerimizden gelmiştir.

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