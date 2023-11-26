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SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Türkiye'yi fırtına ve yağış vurdu: 2 ilden acı haber
Giriş Tarihi: 26.11.2023 18:46
Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
18:46
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Türkiye'yi fırtına ve yağış vurdu: 2 ilden acı haber
Son dakika haberi... Türkiye genelinde beklenen şiddetli yağışlar ve fırtına geldi ve etkisini şiddetli biçimde sürdürüyor. Öte yandan AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar da geliyor. Meteoroloji hava durumu raporunda 49 ile sarı 27 ile turuncu uyarı verildi. AFAD ise son açıklamasında Türkiye genelinde 2 kişinin hava koşulları nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Acı haberler Konya ve Sinop'tan geldi. İşte son dakika detayları...