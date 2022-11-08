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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ağrı otobüs kazasında kimlikler belli oldu! Nasıl kurtulduklarını anlattılar: O an bağırışlar koptu!
Giriş Tarihi: 08.11.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 10:59

SON DAKİKA: Ağrı otobüs kazasında kimlikler belli oldu! Nasıl kurtulduklarını anlattılar: O an bağırışlar koptu!

Son dakika: Ağrı'nın Tutak ilçesinde dün yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı. Kazada 7 kişi hayata gözlerini kapadı. Yanan araçta can veren vatandaşların kimlikleri de açıklandı. Kazazedeler ise dehşet anlarını şu sözlerle anlattı.

FURKAN NEHRİ
Recep ÇİRİK
SON DAKİKA: Ağrı otobüs kazasında kimlikler belli oldu! Nasıl kurtulduklarını anlattılar: O an bağırışlar koptu!

Son dakika haberi: Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan bir yolcu otobüsü Ağrı'nın Tutak ilçesinde öğle saatlerinde bir 2 TIR ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 vatandaş hayatını kaybetti. 18 kişinin yaralı olarak kurtulduğu kazada iki kişi ağır yaralı olarak Erzurum'a sevk edilirken diğer yaralıların tedavisine ise devam ediliyor.

SON DAKİKA: Ağrı otobüs kazasında kimlikler belli oldu! Nasıl kurtulduklarını anlattılar: O an bağırışlar koptu!

Olay sonrası Tutak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybedenlerle ilgili DNA karşılaştırılmaları yapılması için ailelerden örnekler alındı. Şuana kadar 6 kişinin ismi tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

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SON DAKİKA: Ağrı otobüs kazasında kimlikler belli oldu! Nasıl kurtulduklarını anlattılar: O an bağırışlar koptu!

CAMLARI KIRARAK KURTULDULAR

Van'da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Duman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde derslerine gitmek için yola çıktı. Tutak'ta yaşanan kazada camdan atlayarak kurtulan Duman; "Otobüs bir anda TIR ile çarpıştı. O an bağırışlar koptu. Ön taraf alev almaya başladı. Hemen taşlarla camları kırdık. Dışarıya kaçtık. Otobüsün koridorunda baygın olarak yatanlar vardı. Sonra ben şoka girmişim. Sonrasını hatırlamıyorum. Çok kötüydü" dedi.

Son Dakika: Ağrı'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi | Video

SON DAKİKA: Ağrı otobüs kazasında kimlikler belli oldu! Nasıl kurtulduklarını anlattılar: O an bağırışlar koptu!

Ağrı'ya gitmek üzere otobüse binen Mehmet Latif Işık ise otobüse alevlerden dolayı kimsenin yaklaşamadığını ve kırılan camlardan herkesin kaçtığını söyledi. Işık; "Aracın çarpması ile alev alması bir anda oldu. Ben orta koltuklardaydım. Hemen arkaya doğru kaçtım. Çocuklar ve kadınlar vardı. Dışarıdan taş attılar ve camları kırdılar. Arkadaki yolcular camlardan aşağı atlayarak kurtuldu. İçeride kalanları kurtarmak için kimse müdahale edemedi. Alev aldığı için kimse yaklaşamadı" diye konuştu.

SON DAKİKA: Ağrı otobüs kazasında kimlikler belli oldu! Nasıl kurtulduklarını anlattılar: O an bağırışlar koptu!

Kaza sonrası yaralananlar ise şöyle:

AĞRI
1. MUHLİSE IŞIK
2. HAKAN ÇELİK
3. İBRAHİM YİĞİT

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