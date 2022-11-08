SON DAKİKA: Ağrı otobüs kazasında kimlikler belli oldu! Nasıl kurtulduklarını anlattılar: O an bağırışlar koptu!

Ağrı'ya gitmek üzere otobüse binen Mehmet Latif Işık ise otobüse alevlerden dolayı kimsenin yaklaşamadığını ve kırılan camlardan herkesin kaçtığını söyledi. Işık; "Aracın çarpması ile alev alması bir anda oldu. Ben orta koltuklardaydım. Hemen arkaya doğru kaçtım. Çocuklar ve kadınlar vardı. Dışarıdan taş attılar ve camları kırdılar. Arkadaki yolcular camlardan aşağı atlayarak kurtuldu. İçeride kalanları kurtarmak için kimse müdahale edemedi. Alev aldığı için kimse yaklaşamadı" diye konuştu.