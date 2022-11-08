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SON DAKİKA: Ağrı otobüs kazasında kimlikler belli oldu! Nasıl kurtulduklarını anlattılar: O an bağırışlar koptu!
Giriş Tarihi: 08.11.2022 10:25
Güncelleme Tarihi: 08.11.2022
10:59
SON DAKİKA: Ağrı otobüs kazasında kimlikler belli oldu! Nasıl kurtulduklarını anlattılar: O an bağırışlar koptu!
Son dakika: Ağrı'nın Tutak ilçesinde dün yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı. Kazada 7 kişi hayata gözlerini kapadı. Yanan araçta can veren vatandaşların kimlikleri de açıklandı. Kazazedeler ise dehşet anlarını şu sözlerle anlattı.