Son Dakika: Ağrı'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi | Video

Son dakika haberi: Ağrı’nın tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği tespit edildi. Kazada yanarak hayatını kaybeden bir kişinin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor.

Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı

AĞRI

1.

MUHLİSE IŞIK

HAKAN ÇELİK

İBRAHİM YİĞİT

CEVHER DAYAN -

ZÜBEYDE ÇİFTÇİ -

ŞAVAŞ ÇEMREK

SABAHATTİN KAPICI

SÜLEYMAN ÖZER

PATNOS

ORHAN UYUMAZ

EYYÜP İLTER

11.

ONUR CAN ELÇİ

12.

ZEHRA DUMAN

MEHMET LATİF IŞIK

GİRGÜN ÖZBEK

ALİ EREN DİLMAÇ

ZEYNEP DİLMAÇ

YUSUF DİLMAÇ

SERHAT KISA

. BİRSEN ÇİFTÇİ

MAKBULE ÖZER

FİKRET IŞIK

İki Tır ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada 21 kişi yaralanmış 7 kişi de hayatını kaybetmişti.Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsüolduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.