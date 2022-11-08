Video Yaşam Son Dakika: Ağrı'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi | Video
Son Dakika: Ağrı'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi | Video

Son Dakika: Ağrı'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi | Video

08.11.2022 | 09:38

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Son dakika haberi: Ağrı’nın tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği tespit edildi. Kazada yanarak hayatını kaybeden bir kişinin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İki Tır ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada 21 kişi yaralanmış 7 kişi de hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

Kaza sonrası yaralananlar ise şöyle;

AĞRI
1. MUHLİSE IŞIK
2. HAKAN ÇELİK
3. İBRAHİM YİĞİT
4. CEVHER DAYAN -
5. ZÜBEYDE ÇİFTÇİ -
6. ŞAVAŞ ÇEMREK
7. SABAHATTİN KAPICI
8. SÜLEYMAN ÖZER

PATNOS
9. ORHAN UYUMAZ
10. EYYÜP İLTER

HAMUR
11. ONUR CAN ELÇİ
12. ZEHRA DUMAN
13. MEHMET LATİF IŞIK
14. GİRGÜN ÖZBEK

TUTAK
15. ALİ EREN DİLMAÇ
16. ZEYNEP DİLMAÇ
17. YUSUF DİLMAÇ
18. SERHAT KISA

DOĞUBEYAZIT
19. BİRSEN ÇİFTÇİ
20. MAKBULE ÖZER
21. FİKRET IŞIK

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