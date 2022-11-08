Son Dakika: Ağrı'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
03:58
02:59
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı | Video 08.11.2022 | 09:05
01:49
Van’da bulutlu havada görülen şişkin ay görsel şölen oluşturdu | Video 08.11.2022 | 00:18
20:07
03:06
02:22
İzmir’de gece kulübünde silahlı kavga dehşeti kamerada | Video 07.11.2022 | 16:02
00:59
00:09
01:28
01:57
Nesli tükenmekte olan siyah kuğu Sakarya'da görüntülendi | Video 07.11.2022 | 14:13
01:24
Alanya’da çıkan hortum panik oluşturdu | Video 07.11.2022 | 14:13
03:34
00:38
Düğün dönüşü otomobilleriyle araziye uçtular: 4 yaralı | Video 07.11.2022 | 13:02
01:32
21 yaşındaki Hatice’yi hayattan koparan kaza kamerada | Video 07.11.2022 | 12:54
00:34
Sultanbeyli’de, düğün konvoyunda havaya ateş açan maganda kamerada | Video 07.11.2022 | 12:30
01:56
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında Ece Erken dinlendi | Video 07.11.2022 | 12:14
02:50
03:49
Son dakika haberi: Ağrı’nın tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği tespit edildi. Kazada yanarak hayatını kaybeden bir kişinin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor.
Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.
Kaza sonrası yaralananlar ise şöyle;
AĞRI
1. MUHLİSE IŞIK
2. HAKAN ÇELİK
3. İBRAHİM YİĞİT
4. CEVHER DAYAN -
5. ZÜBEYDE ÇİFTÇİ -
6. ŞAVAŞ ÇEMREK
7. SABAHATTİN KAPICI
8. SÜLEYMAN ÖZER
PATNOS
9. ORHAN UYUMAZ
10. EYYÜP İLTER
HAMUR
11. ONUR CAN ELÇİ
12. ZEHRA DUMAN
13. MEHMET LATİF IŞIK
14. GİRGÜN ÖZBEK
TUTAK
15. ALİ EREN DİLMAÇ
16. ZEYNEP DİLMAÇ
17. YUSUF DİLMAÇ
18. SERHAT KISA
DOĞUBEYAZIT
19. BİRSEN ÇİFTÇİ
20. MAKBULE ÖZER
21. FİKRET IŞIK