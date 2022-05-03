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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Canlı ve güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.05.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 15:37

SON DAKİKA HABERİ: Canlı ve güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, sert bir düşüşe geçti. Öte yandan, yarın açıklanması beklenen FED faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkisi de merak ediyor. Bu noktada, yatırımcısından meraklısına pek çok kişi, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Mayıs 2022 gram altın ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA HABERİ: Canlı ve güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftada da sert düşüşünü sürdürüyor. Piyasalar gözlerini yarın açıklanması beklenen FED faiz kararına çevirdi. FED faiz kararının ardından altın fiyatlarının işleyeceği grafik merak ediliyor. Altın fiyatları bir süredir düşüş içerisinde bulunuyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Mayıs 2022 gram altın ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son dönemde hareketli bir grafik içerisinde bulunan altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor.

İşte 3 Mayıs 2022 Bugün ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

SON DAKİKA HABERİ: Canlı ve güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.082,00

SATIŞ: 6.174,00

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SON DAKİKA HABERİ: Canlı ve güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.923,00

SATIŞ: 2.976,00

SON DAKİKA HABERİ: Canlı ve güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.838,00

SATIŞ: 5.930,00

SON DAKİKA HABERİ: Canlı ve güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 891,39

SATIŞ: 891,55

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