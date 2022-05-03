Altın fiyatları yeni haftada da sert düşüşünü sürdürüyor. Piyasalar gözlerini yarın açıklanması beklenen FED faiz kararına çevirdi. FED faiz kararının ardından altın fiyatlarının işleyeceği grafik merak ediliyor. Altın fiyatları bir süredir düşüş içerisinde bulunuyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Mayıs 2022 gram altın ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA : GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son dönemde hareketli bir grafik içerisinde bulunan altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor.

İşte 3 Mayıs 2022 Bugün ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları