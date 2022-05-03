Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, sert bir düşüşe geçti. Öte yandan, yarın açıklanması beklenen FED faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkisi de merak ediyor. Bu noktada, yatırımcısından meraklısına pek çok kişi, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Mayıs 2022 gram altın ve çeyrek altın fiyatları