Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi soruları hafta ortasında yine pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere hemen hemen bütün altın fiyatları hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte Sabah finans sayfası ile altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorusunun yanıtı…

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (13 NİSAN)

ABD enflasyon verisine piyasalar sınırlı tepki gösterirken kritik veri öncesi 1.955 dolar bandında hareket eden ons altın 1.968 dolar seviyesine, buradan esen rüzgârla gram altın fiyatı 922 TL'den 928 TL'ye yükseldi.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

İşte detaylar;