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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 13 Nisan 2022 Gram altın, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 15:58

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 13 Nisan 2022 Gram altın, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları 2022… Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın fiyatları yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Altının gram fiyatı akşam saatlerine doğru 928 lira civarından işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan Ayı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi ise güncel ve canlı çeyrek altın fiyatları merak konusu oluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte Sabah finans sayfası ile altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorusunun yanıtı…

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 13 Nisan 2022 Gram altın, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi soruları hafta ortasında yine pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere hemen hemen bütün altın fiyatları hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte Sabah finans sayfası ile altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorusunun yanıtı…

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (13 NİSAN)

ABD enflasyon verisine piyasalar sınırlı tepki gösterirken kritik veri öncesi 1.955 dolar bandında hareket eden ons altın 1.968 dolar seviyesine, buradan esen rüzgârla gram altın fiyatı 922 TL'den 928 TL'ye yükseldi.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

İşte detaylar;

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 13 Nisan 2022 Gram altın, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 841,48

SATIŞ: 866,58

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ATA ALTIN

ALIŞ: 6.173,00

SATIŞ: 6.222,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 13 Nisan 2022 Gram altın, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.025,00

SATIŞ: 6.065,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.141,00

SATIŞ: 6.234,00

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 13 Nisan 2022 Gram altın, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.017,00

SATIŞ: 3.043,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 928,17

SATIŞ: 928,34

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