Gram altın ve çeyrek altın fiyatları 2022… Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın fiyatları yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Altının gram fiyatı akşam saatlerine doğru 928 lira civarından işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan Ayı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi ise güncel ve canlı çeyrek altın fiyatları merak konusu oluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte Sabah finans sayfası ile altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorusunun yanıtı…