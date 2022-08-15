Son dakika: Ankara’da şiddetli yağış başladı! Vali Vasip Şahin duyurdu: Bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Ankara'da akşam saatlerinde başlayan fırtına yağmur getirdi. Yağmur tüm şehri etkisi altına alırken, aniden başlayan sağanak yağış Başkent'in birçok ilçesinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar görüş mesafesini büyük oranda etkilerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından, fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde hastaneye kaldırılan vatandaşlardan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.