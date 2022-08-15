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Haberler Yaşam Son dakika: Ankara'da şiddetli yağış başladı! Vali Vasip Şahin duyurdu: Bir kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 15.08.2022 17:45 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 19:18

Son dakika: Ankara'da şiddetli yağış başladı! Vali Vasip Şahin duyurdu: Bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Ankara'da akşam saatlerinde başlayan fırtına yağmur getirdi. Yağmur tüm şehri etkisi altına alırken, aniden başlayan sağanak yağış Başkent'in birçok ilçesinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar görüş mesafesini büyük oranda etkilerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından, fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde hastaneye kaldırılan vatandaşlardan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İLKER TURAK
Son dakika: Ankara’da şiddetli yağış başladı! Vali Vasip Şahin duyurdu: Bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, tüm şehri etkisi altına aldı.

Son dakika: Ankara’da şiddetli yağış başladı! Vali Vasip Şahin duyurdu: Bir kişi hayatını kaybetti

Şiddetli yağış, Başkent'in tüm ilçelerinde etkili olurken, şehir adeta gündüz vakti karardı.

Ankara'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video

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Son dakika: Ankara’da şiddetli yağış başladı! Vali Vasip Şahin duyurdu: Bir kişi hayatını kaybetti

YOLLAR KISA SÜREDE GÖLE DÖNDÜ

Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise yollarda kaldı. Birçok noktada su birikintileri oluştu, bazı yollar kısa sürede göle döndü.

Son dakika: Ankara’da şiddetli yağış başladı! Vali Vasip Şahin duyurdu: Bir kişi hayatını kaybetti

ARACIN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Aynı zamanda yağmurla birlikte yaşanan rüzgar da etkili oldu. Konya Yolu'nda bir ağacın üstüne ise ağaç devrildi.

Son dakika: Ankara’da şiddetli yağış başladı! Vali Vasip Şahin duyurdu: Bir kişi hayatını kaybetti

VALİLİK UYARMIŞTI

Ankara Valiliği resmi sitesinde yaptığı açıklamada Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

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