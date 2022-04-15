SON DAKİKA | Avrupa Uzay Ajansı’ndan Türkiye’ye hava durumu uyarısı! Çöl tozu geri geliyor: Gökten çamur yağacak!

SON DAKİKA HABELERİ | Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2-5 derece artarken Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor. Sahra tozu fırtınasının da Türkiye'ye yaklaştığını duyuran Avrupa Uzay Ajansı çöl tozlarının 4 gün boyunca etkili olacağını açıkladı. A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan çarşamba günü etkili olacak yağışların çöl tozunun da etkisiyle çamurlu olacağını açıkladı. İşte son dakika hava durumu haberinden detaylar…