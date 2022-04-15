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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Avrupa Uzay Ajansı’ndan Türkiye’ye hava durumu uyarısı! Çöl tozu geri geliyor: Gökten çamur yağacak!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 18:25 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 19:05

SON DAKİKA | Avrupa Uzay Ajansı’ndan Türkiye’ye hava durumu uyarısı! Çöl tozu geri geliyor: Gökten çamur yağacak!

SON DAKİKA HABELERİ | Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2-5 derece artarken Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor. Sahra tozu fırtınasının da Türkiye'ye yaklaştığını duyuran Avrupa Uzay Ajansı çöl tozlarının 4 gün boyunca etkili olacağını açıkladı. A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan çarşamba günü etkili olacak yağışların çöl tozunun da etkisiyle çamurlu olacağını açıkladı. İşte son dakika hava durumu haberinden detaylar…

SON DAKİKA | Avrupa Uzay Ajansı’ndan Türkiye’ye hava durumu uyarısı! Çöl tozu geri geliyor: Gökten çamur yağacak!

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

SON DAKİKA | Avrupa Uzay Ajansı’ndan Türkiye’ye hava durumu uyarısı! Çöl tozu geri geliyor: Gökten çamur yağacak!

Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2-5 derece artarken Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor.

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SON DAKİKA | Avrupa Uzay Ajansı’ndan Türkiye’ye hava durumu uyarısı! Çöl tozu geri geliyor: Gökten çamur yağacak!

Sahra tozu fırtınasının da Türkiye'ye yaklaştığını duyuran Avrupa Uzay Ajansı çöl tozlarının 4 gün boyunca etkili olacağını açıkladı.

SON DAKİKA | Avrupa Uzay Ajansı’ndan Türkiye’ye hava durumu uyarısı! Çöl tozu geri geliyor: Gökten çamur yağacak!

A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan canlı yayında yurdun hava durumu tahminlerini açıkladı.

Hafta sonu hava sıcaklığı nasıl olacak? Çöl tozu fırtınası geliyor! | Video

SON DAKİKA | Avrupa Uzay Ajansı’ndan Türkiye’ye hava durumu uyarısı! Çöl tozu geri geliyor: Gökten çamur yağacak!

Bugün ve yarını bütün Türkiye'nin iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Esra Bayhan şu ifadeleri kullandı:

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