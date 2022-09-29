Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Azra Gülendam'ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:05
Güncelleme Tarihi: 29.09.2022
10:09
SON DAKİKA | Azra Gülendam'ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
Son dakika haberi... Azra Gülendem Haytaoğlu'nu canice öldüren Murat Ayhan hakkında flaş bir gelişme yaşandı... 'Nitelikli kasten insan öldürmeden' ağırlaştırılmış müebbet' ve 'Nitelikli cinsel saldırıdan' 16 yıl hapis cezası alan Mustafa Murat Ayhan cezasını çektiği Diyarbakır yüksek güvenlikli cezaevinde intihar etti.