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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Azra Gülendam'ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 10:09

SON DAKİKA | Azra Gülendam'ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti

Son dakika haberi... Azra Gülendem Haytaoğlu'nu canice öldüren Murat Ayhan hakkında flaş bir gelişme yaşandı... 'Nitelikli kasten insan öldürmeden' ağırlaştırılmış müebbet' ve 'Nitelikli cinsel saldırıdan' 16 yıl hapis cezası alan Mustafa Murat Ayhan cezasını çektiği Diyarbakır yüksek güvenlikli cezaevinde intihar etti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Azra Gülendam’ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti

Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu hunharca öldürmekten 'Nitelikli kasten insan öldürmeden' ağırlaştırılmış müebbet' ve 'Nitelikli cinsel saldırıdan' 16 yıl hapis cezası alan Mustafa Murat Ayhan (49) cezasını çektiği 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik hücresinde intihar ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Azra Gülendam’ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti

Dün akşam saat 20.00 sularında yaşamına son verdiği öğrenilen Ayhan, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü.

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SON DAKİKA | Azra Gülendam’ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti

Ayhan'ın hastaneye kaldırılırken yolda öldüğü kaydedildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazenin Isparta'ya getirilerek aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Azra Gülendam'ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti | Video

SON DAKİKA | Azra Gülendam’ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti

BİLEKLERİNİ KESEREK İNTİHAR ETMİŞ
Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetin faili katil Mustafa Murat Ayhan, kaldığı Diyarbakır 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde dün gece tek kişilik hücresinde bileklerini kesti. Bir süre sonra intihar ettiği fark edilen Ayhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Ayhan, aşırı kan kaybı nedeniyle öldü.

SON DAKİKA | Azra Gülendam’ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti

NE OLMUŞTU…?
Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 28 Temmuz 2021 günü evden çıktıktan sonra haber alınamadı.

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