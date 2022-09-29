SON DAKİKA | Azra Gülendam’ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti

BİLEKLERİNİ KESEREK İNTİHAR ETMİŞ

Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetin faili katil Mustafa Murat Ayhan, kaldığı Diyarbakır 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde dün gece tek kişilik hücresinde bileklerini kesti. Bir süre sonra intihar ettiği fark edilen Ayhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Ayhan, aşırı kan kaybı nedeniyle öldü.