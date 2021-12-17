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Giriş Tarihi: 17.12.2021 08:56Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 09:23
Son dakika: Bulduğu parayı sahibine teslim edip yılın personeli seçilmişti! Kanlar içerisinde ölü bulundu...
Kocaeli`nin Körfez ilçesinde 2015 yılında temizlik yaptığı sırada çöpte bulduğu 20 bin TL`yi sahibine teslim edip, "yılın personeli" seçilen temizlik işçisi Celal Serçe, hafriyat döküm sahasında kanlar içinde ölü bulundu.