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Haberler Yaşam Son dakika: Bulduğu parayı sahibine teslim edip yılın personeli seçilmişti! Kanlar içerisinde ölü bulundu...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 09:23

Son dakika: Bulduğu parayı sahibine teslim edip yılın personeli seçilmişti! Kanlar içerisinde ölü bulundu...

Kocaeli`nin Körfez ilçesinde 2015 yılında temizlik yaptığı sırada çöpte bulduğu 20 bin TL`yi sahibine teslim edip, "yılın personeli" seçilen temizlik işçisi Celal Serçe, hafriyat döküm sahasında kanlar içinde ölü bulundu.

İHA
Son dakika: Bulduğu parayı sahibine teslim edip yılın personeli seçilmişti! Kanlar içerisinde ölü bulundu...

Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş aracın yanında kanlar için yatan erkek şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi`ne ihbarda bulundu.

Son dakika: Bulduğu parayı sahibine teslim edip yılın personeli seçilmişti! Kanlar içerisinde ölü bulundu...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Celal Serçe (47) olduğu tespit edildi.

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Son dakika: Bulduğu parayı sahibine teslim edip yılın personeli seçilmişti! Kanlar içerisinde ölü bulundu...

Serçe`nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Son dakika: Bulduğu parayı sahibine teslim edip yılın personeli seçilmişti! Kanlar içerisinde ölü bulundu...

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu | Video

Son dakika: Bulduğu parayı sahibine teslim edip yılın personeli seçilmişti! Kanlar içerisinde ölü bulundu...

YILIN PERSONELİ SEÇİLMİŞTİ
Öte yandan Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü`nde görev yapan Serçe, 2015 yılının aralık ayında Mimar Sinan Mahallesi`nde temizlik yaptığı sırada içerisinde 20 bin TL ve kimliklerin olduğu bir çanta bulmuş, çantanın sahibine ulaşıp bulduklarını teslim etmişti.

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