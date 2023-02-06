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Son dakika: Deprem sonrası enkazdan böyle çıkarıldılar! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 14:03
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
14:08
Son dakika: Deprem sonrası enkazdan böyle çıkarıldılar! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde bir deprem yaşandı. 7.7'lik deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da sallandı. 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı. 2 bin 818 bina yıkıldı. Enkaz altından çıkarılan vatandaşların kurtarılma anları ise kameralara böyle yansıdı