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Haberler Yaşam SON DAKİKA HAC KURA SONUÇLARI | Diyanet'ten duyurdu! İşte 2023 Hac kuraları çekilişi sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 08.03.2023 22:42 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 23:04

SON DAKİKA HAC KURA SONUÇLARI | Diyanet'ten duyurdu! İşte 2023 Hac kuraları çekilişi sonuçları sorgulama sayfası

Son dakika hac kuraları açıklandı! Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü ile yürütülen hac organizasyonunda isimler belli oldu. Milyonlarca hacı adayı tarafından beklenen hac kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinde araştırmalar başladı. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaşlar Diyanet İşleri tarafından gerçekleşen hac kuraları çekilişi ile isim listesi sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Tüm adaylar "hac kuraları başvuru sonuçları isim listesi e-Devlet sorgulama ekranı" ile hacca gidecek isimleri araştırıyor. Peki, hac kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte Diyanet son dakika duyurusu ile hac kura sonuçları sorgulama ekranı…

SON DAKİKA HAC KURA SONUÇLARI | Diyanet’ten duyurdu! İşte 2023 Hac kuraları çekilişi sonuçları sorgulama sayfası

Diyanet son dakika hac kuraları açıklaması geldi. Hac kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı. Bir süredir hacı adayları tarafından beklenen hac başvuru sonuçları için çekiliş bugün gerçekleşti. Diyanet İşleri tarafından çekilen kuraların sonuçları e devlet üzerinden ön kayıtlarını yapmış olan kişilere duyuruldu. Şimdi adaylar, "hac kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlarla birlikte Hac kontenjanı için salgın öncesi duruma dönüldüğü bilgisi de paylaşıldı. Son karara göre 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımız kutsal topraklarda ağırlanacak. Peki, hac kura başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2023 hac kura sonuçları öğrenme ekranı ve nihai isim listesi…

SON DAKİKA HAC KURA SONUÇLARI | Diyanet’ten duyurdu! İşte 2023 Hac kuraları çekilişi sonuçları sorgulama sayfası

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabileceğini açıkladı.

Beklenen isim listesi son dakika yayında!

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SON DAKİKA HAC KURA SONUÇLARI | Diyanet’ten duyurdu! İşte 2023 Hac kuraları çekilişi sonuçları sorgulama sayfası

DİYANET'TEN AÇIKLAMA!

"2023 yılı Hac kura sonuçları açıklandı Kura sonucunu ve hac ile ilgili tüm işlemlerinizi Dijital Türkiye Portalından (e-Devlet) takip edebilirsiniz."

SON DAKİKA HAC KURA SONUÇLARI | Diyanet’ten duyurdu! İşte 2023 Hac kuraları çekilişi sonuçları sorgulama sayfası

HAC KURALARI ÇEKİLDİ!

Açıklamada, "2023 yılı Hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

HAC KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA HAC KURA SONUÇLARI | Diyanet’ten duyurdu! İşte 2023 Hac kuraları çekilişi sonuçları sorgulama sayfası

HAC KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU!

Geçen yıl Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.

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