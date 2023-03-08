SON DAKİKA HAC KURA SONUÇLARI | Diyanet’ten duyurdu! İşte 2023 Hac kuraları çekilişi sonuçları sorgulama sayfası

Diyanet son dakika hac kuraları açıklaması geldi. Hac kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı. Bir süredir hacı adayları tarafından beklenen hac başvuru sonuçları için çekiliş bugün gerçekleşti. Diyanet İşleri tarafından çekilen kuraların sonuçları e devlet üzerinden ön kayıtlarını yapmış olan kişilere duyuruldu. Şimdi adaylar, "hac kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlarla birlikte Hac kontenjanı için salgın öncesi duruma dönüldüğü bilgisi de paylaşıldı. Son karara göre 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımız kutsal topraklarda ağırlanacak. Peki, hac kura başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2023 hac kura sonuçları öğrenme ekranı ve nihai isim listesi…