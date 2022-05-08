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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 11:55

SON DAKİKA: Emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere emekliler temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklandı. Hal böyle olunca emekliler, emekli zammı bu yıl ne kadar, kaç tl olacak sorularına yanıt aramaya başladı. 4 aylık enflasyon ile birlikte, Emekli ve memur maaşları için zam oranı yüzde 30'un üstünde. Peki, emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA: Emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklandı. Bu noktada, en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusu araştırılıyor. 4 aylık enflasyon ile birlikte, Emekli ve memur maaşları için zam oranı yüzde 30'un üstünde. Peki, emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Nisan ayı enflasyon oranının belli olması ile birlikte emekli maaşları için yeni veriler de ortaya çıktı. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşların ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 30'u geçti.

SON DAKİKA: Emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MAAŞLARA ENFLASYON ORANININ ALTINDA ARTIŞ YAPILMAYACAK

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece enflasyonun altında artış yapılmıyor.

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SON DAKİKA: Emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

SON DAKİKA: Emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

NİSAN ENFLASYON ORANI İLE MAAŞLARDA YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

Bugün Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayında alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu.

SON DAKİKA: Emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

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