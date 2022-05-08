Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklandı. Bu noktada, en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusu araştırılıyor. 4 aylık enflasyon ile birlikte, Emekli ve memur maaşları için zam oranı yüzde 30'un üstünde. Peki, emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Nisan ayı enflasyon oranının belli olması ile birlikte emekli maaşları için yeni veriler de ortaya çıktı. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşların ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 30'u geçti.