Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere emekliler temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklandı. Hal böyle olunca emekliler, emekli zammı bu yıl ne kadar, kaç tl olacak sorularına yanıt aramaya başladı. 4 aylık enflasyon ile birlikte, Emekli ve memur maaşları için zam oranı yüzde 30'un üstünde. Peki, emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?