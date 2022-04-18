Haberler
Yaşam
Son dakika: En acı doğum günü! Mahra Melin Pınar’ın annesi yürekleri yaktı: Hediyesini önceden seçmiş
Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:39
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
12:41
Son dakika bilgisine göre Türkiye'nin yüreğini yakarak hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın 10'uncu yaş günü mezarı başında yapıldı. Minik Mahra Antalya'nın Serik İlçesi Belek Mahallesi'nde köpekten kaçarken kamyonun altında kalması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çok sevdikleri kızlarının mezarı başında dua eden aile, "Canım kızım iyi ki doğdun. Meleğimsin" yazılı pasta ile küçük Mahra'nın 10. yaşını kutladı. "Yaşasaydı hem okulunda hem de evde doğum gününü kutlayacaktık" diyen acılı anne kahreden hediye detayını da paylaştı.