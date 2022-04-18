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Haberler Yaşam Son dakika: En acı doğum günü! Mahra Melin Pınar’ın annesi yürekleri yaktı: Hediyesini önceden seçmiş
Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 12:41

Son dakika: En acı doğum günü! Mahra Melin Pınar’ın annesi yürekleri yaktı: Hediyesini önceden seçmiş

Son dakika bilgisine göre Türkiye'nin yüreğini yakarak hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın 10'uncu yaş günü mezarı başında yapıldı. Minik Mahra Antalya'nın Serik İlçesi Belek Mahallesi'nde köpekten kaçarken kamyonun altında kalması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çok sevdikleri kızlarının mezarı başında dua eden aile, "Canım kızım iyi ki doğdun. Meleğimsin" yazılı pasta ile küçük Mahra'nın 10. yaşını kutladı. "Yaşasaydı hem okulunda hem de evde doğum gününü kutlayacaktık" diyen acılı anne kahreden hediye detayını da paylaştı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika: En acı doğum günü! Mahra Melin Pınar’ın annesi yürekleri yaktı: Hediyesini önceden seçmiş

SON DAKİKA: MAHRA MELİN PINAR'IN DOĞUM GÜNÜNDE ACI DETAY

Son dakika haberi kahretti! Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın 10'uncu doğum günü, ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla mezarı başında yapıldı.

Son dakika: En acı doğum günü! Mahra Melin Pınar’ın annesi yürekleri yaktı: Hediyesini önceden seçmiş

Anne Derya Pınar, kızının mezarına sarılarak, "Doğum günün kutlu olsun kızım. İyi ki benim kızımsın. Bebeğim annen geldi" diyerek gözyaşı döktü

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Son dakika: En acı doğum günü! Mahra Melin Pınar’ın annesi yürekleri yaktı: Hediyesini önceden seçmiş

AİLESİ VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ailesi, arkadaşları ve sevenleri, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Mahra'yı 17 Nisan'daki doğum gününde unutmadı.

Son dakika: En acı doğum günü! Mahra Melin Pınar’ın annesi yürekleri yaktı: Hediyesini önceden seçmiş

Çok sevdikleri kızlarının mezarı başında dua eden aile, "Canım kızım iyi ki doğdun. Meleğimsin" yazılı pasta ile küçük Mahra'nın 10. yaşını kutladı.

Son dakika: En acı doğum günü! Mahra Melin Pınar’ın annesi yürekleri yaktı: Hediyesini önceden seçmiş

"Yaşasaydı hem okulunda hem de evde doğum gününü kutlayacaktık" diyen acılı anne Pınar, "Mahra doğum günü pastasını önceden seçmişti. Hediye olarak, bizden yavru bir kedi istemişti" dedi.

SON DAKİKA