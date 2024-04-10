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SON DAKİKA HABERİ: Harita paylaşıldı, alarm verildi! Meteoroloji’den 42 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 10.04.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
11:56
SON DAKİKA HABERİ: Harita paylaşıldı, alarm verildi! Meteoroloji’den 42 il için kuvvetli sağanak uyarısı
SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günü kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4-6 derece artacağı, doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı belirtilirken, 42 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak yağış etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...