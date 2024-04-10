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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Harita paylaşıldı, alarm verildi! Meteoroloji’den 42 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 10.04.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 11:56

SON DAKİKA HABERİ: Harita paylaşıldı, alarm verildi! Meteoroloji’den 42 il için kuvvetli sağanak uyarısı

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günü kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4-6 derece artacağı, doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı belirtilirken, 42 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak yağış etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Harita paylaşıldı, alarm verildi! Meteoroloji’den 42 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Raporda; hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4-6 derece artacağı, doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı belirtildi. Öte yandan birçok il için sağanak ve kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Harita paylaşıldı, alarm verildi! Meteoroloji’den 42 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Harita paylaşıldı, alarm verildi! Meteoroloji’den 42 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de pus ve sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

SON DAKİKA HABERİ: Harita paylaşıldı, alarm verildi! Meteoroloji’den 42 il için kuvvetli sağanak uyarısı

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4-6 derece artacağı, doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HABERİ: Harita paylaşıldı, alarm verildi! Meteoroloji’den 42 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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