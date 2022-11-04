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SON DAKİKA HABERİ! Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a trafikte magandalar saldırdı: 'Hayatımda yaşadığım en kötü an'
Giriş Tarihi: 04.11.2022 19:05
Güncelleme Tarihi: 04.11.2022
19:31
SON DAKİKA HABERİ! Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a trafikte magandalar saldırdı: 'Hayatımda yaşadığım en kötü an'
Son dakika haberi: İstanbul'da sosyal medya fenomeni Nilay Toprak trafik magandalarının saldırısına uğradı. Nilay Toprak sosyal medya hesabından saldırı görüntülerini paylaştı. Korku dolu anlar yaşayan Toprak, "Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an." dedi.