SON DAKİKA HABERİ! Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’a trafikte magandalar saldırdı: ’Hayatımda yaşadığım en kötü an’

Yaşadığın korku dolu anları paylaşan Toprak, "Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an. Trafik magandaları maalesef bu ülkenin acımasız bir gerçeği. Her şeyi geçtim 2 motosiklet ve 4 erkek savunmasız bir kadına nasıl saldırıyorlar" notunu düştü.