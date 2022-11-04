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Giriş Tarihi: 04.11.2022 19:05 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 19:31

SON DAKİKA HABERİ! Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a trafikte magandalar saldırdı: 'Hayatımda yaşadığım en kötü an'

Son dakika haberi: İstanbul'da sosyal medya fenomeni Nilay Toprak trafik magandalarının saldırısına uğradı. Nilay Toprak sosyal medya hesabından saldırı görüntülerini paylaştı. Korku dolu anlar yaşayan Toprak, "Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an." dedi.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA HABERİ! Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’a trafikte magandalar saldırdı: ’Hayatımda yaşadığım en kötü an’

Son dakika haberi... İstanbul'da sosyal medya fenomeni Nilay Toprak trafik magandalarının saldırısına uğradı. Toprak o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

SON DAKİKA HABERİ! Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’a trafikte magandalar saldırdı: ’Hayatımda yaşadığım en kötü an’

Görüntülerde motorlu 4 kişinin Nilay Toprak'ın aracına tekme attıkları görülüyor.

Nilay Toprak'a magandalar saldırdı | Video

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SON DAKİKA HABERİ! Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’a trafikte magandalar saldırdı: ’Hayatımda yaşadığım en kötü an’

Yaşadığın korku dolu anları paylaşan Toprak, "Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an. Trafik magandaları maalesef bu ülkenin acımasız bir gerçeği. Her şeyi geçtim 2 motosiklet ve 4 erkek savunmasız bir kadına nasıl saldırıyorlar" notunu düştü.

SON DAKİKA HABERİ! Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’a trafikte magandalar saldırdı: ’Hayatımda yaşadığım en kötü an’

Arabasının camının kırıldığını iddia eden Toprak polise gidip şikayetçi olacağını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ! Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’a trafikte magandalar saldırdı: ’Hayatımda yaşadığım en kötü an’
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