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SON DAKİKA | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kar geliyor...
Giriş Tarihi: 22.10.2022 10:36
Güncelleme Tarihi: 22.10.2022
10:38
SON DAKİKA | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kar geliyor...
Son dakika haberi... Ekim ayının gelmesiyle birlilte hava sıcaklıkları yurt genelinde düşmeye başladı. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yer yer kar yağışları da görülüyor. Peki bu hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji merakla beklenen soruya yanıt verirken, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kar yağışı uyarılarının yapıldığı açıklamada, bazı bölgelerde de sağanak yağışların olacağı belirtildi. İşte 22 Ekim cumartesi hava durumu raporu...