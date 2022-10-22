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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kar geliyor...
Giriş Tarihi: 22.10.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 10:38

SON DAKİKA | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kar geliyor...

Son dakika haberi... Ekim ayının gelmesiyle birlilte hava sıcaklıkları yurt genelinde düşmeye başladı. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yer yer kar yağışları da görülüyor. Peki bu hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji merakla beklenen soruya yanıt verirken, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kar yağışı uyarılarının yapıldığı açıklamada, bazı bölgelerde de sağanak yağışların olacağı belirtildi. İşte 22 Ekim cumartesi hava durumu raporu...

SON DAKİKA | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kar geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kar geliyor...

DOĞUDA YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNECEK

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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SON DAKİKA | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kar geliyor...

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kar geliyor...

RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kar geliyor...

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 15, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 17, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 24, Az bulutlu ve açık.

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