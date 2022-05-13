Haberler
Yaşam
Son dakika: Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Yağmur geliyor mu? Meteoroloji uyardı
Giriş Tarihi: 13.05.2022 23:49
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
00:10
Son dakika: Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Yağmur geliyor mu? Meteoroloji uyardı
Son dakika hava durumu haberine göre Meteoroloji'nin yağış uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu raporunu yayınladı. Hafta sonu plan yapmadan önce bu habere dikkat! Türkiye'nin büyük bölümünde yağmur yağışı bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde havalar nasıl olacak? Pazar günü ise özellikle yağışların artması bekleniyor. İşte son dakika Meteoroloji hava durumu raporu haberinin ayrıntıları...