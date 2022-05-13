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Haberler Yaşam Son dakika: Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Yağmur geliyor mu? Meteoroloji uyardı
Giriş Tarihi: 13.05.2022 23:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 00:10

Son dakika: Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Yağmur geliyor mu? Meteoroloji uyardı

Son dakika hava durumu haberine göre Meteoroloji'nin yağış uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu raporunu yayınladı. Hafta sonu plan yapmadan önce bu habere dikkat! Türkiye'nin büyük bölümünde yağmur yağışı bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde havalar nasıl olacak? Pazar günü ise özellikle yağışların artması bekleniyor. İşte son dakika Meteoroloji hava durumu raporu haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Yağmur geliyor mu? Meteoroloji uyardı

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa, Bilecik, Burdur, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri,

Son dakika: Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Yağmur geliyor mu? Meteoroloji uyardı

Sakarya'nın güneyi ve Isparta'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Son dakika: Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Yağmur geliyor mu? Meteoroloji uyardı

HAVA SICAKLIĞI:

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Son dakika: Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Yağmur geliyor mu? Meteoroloji uyardı

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Son dakika: Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Yağmur geliyor mu? Meteoroloji uyardı

EGE

Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 23°C7

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 9°C, 26°C

Parçalı bulutlu

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