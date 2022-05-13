Son dakika: Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Yağmur geliyor mu? Meteoroloji uyardı

EGE

Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 23°C7

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 9°C, 26°C

Parçalı bulutlu