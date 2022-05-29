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Son dakika | Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...
Giriş Tarihi: 29.05.2022 09:53
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
09:53
Son dakika | Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...
Son dakika hava durumu uyarısı: 29 Mayıs itibarıyla Meteoroloji'den önemli sıcaklık ve yağış tahminleri geldi. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yeni haftada ise hava biraz serinlese de yaz etkisini göstermeye devam edecek. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara için hava durumu tahminleri netleşti. İşte 7 günlük hava durumu tahminleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları