Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Büyükşehirler dahil birçok noktada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yurt genelinde yeni haftada ise hava biraz serinlese de yaz etkisini göstermeye devam edecek.

Salı ve çarşamba günü sağanak yağmur alacak iller için uyarılar gelirken kıyı şeridindeki iller için de artık yaz sıcaklıkları seyri başlıyor. 30 ve üzeri sıcaklıklar normalleşecek. İşte Meteoroloji'nin hava tahmin raporları ve İstanbul, Ankara, İzmir'e yapılan hava durumu uyarıları