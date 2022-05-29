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Haberler Yaşam Son dakika | Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...
Giriş Tarihi: 29.05.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 09:53

Son dakika | Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Son dakika hava durumu uyarısı: 29 Mayıs itibarıyla Meteoroloji'den önemli sıcaklık ve yağış tahminleri geldi. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yeni haftada ise hava biraz serinlese de yaz etkisini göstermeye devam edecek. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara için hava durumu tahminleri netleşti. İşte 7 günlük hava durumu tahminleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları

Son dakika | Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Büyükşehirler dahil birçok noktada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yurt genelinde yeni haftada ise hava biraz serinlese de yaz etkisini göstermeye devam edecek.

Salı ve çarşamba günü sağanak yağmur alacak iller için uyarılar gelirken kıyı şeridindeki iller için de artık yaz sıcaklıkları seyri başlıyor. 30 ve üzeri sıcaklıklar normalleşecek. İşte Meteoroloji'nin hava tahmin raporları ve İstanbul, Ankara, İzmir'e yapılan hava durumu uyarıları

Son dakika | Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

SON DAKİKA | BUGÜN HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALİNİ 12 DERECE GEÇTİ

Serin ve yağışlı havanın ardından, sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde ölçüldüğü bir hafta sonu yaşanıyor.

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Son dakika | Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK

Yeni haftaya girilirken haftalık hava durumu tahminlerine göre ise hava sıcaklığı mevcuda göre düşüşe geçecek olsa da beklenti yine de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde kalması.

Son dakika | Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

SON DAKİKA | BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Pazartesi günü İç Anadolu'nun kuzeyinde İç Ege'de ve Göller Yöresi'nde, salı günü de İç Anadolu'nun kuzeyinde Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Rüzgar da özellikle Güney Ege'de ve iç bölgelerimizde 40 ila 60 kilometre lodostan kuvvetli olarak esecek." değerlendirmesini yaptı.

Son dakika | Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

ANKARA HAVA DURUMU: Ankara'da salı ve çarşamba sağanak bekleniyor

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