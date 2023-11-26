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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız
Giriş Tarihi: 26.11.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 15:51

Son dakika: İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye yeni bri soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken, söz konusu illerde sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul'da sıcaklıkların kadar önümüzdeki haftanın ortasına kadar kış değerlerinde devam edeceği, yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği ifade edildi. İşte detaylar...

Son dakika: İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında kar yağışı, kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor.

Son dakika: İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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Son dakika: İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız

TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN İLLER; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce,

Son dakika: İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız

Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak olarak sıralandı.

Son dakika: İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER İSE; Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak olarak sıralandı.

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