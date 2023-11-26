Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız

Giriş Tarihi: 26.11.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 15:51

Son dakika: İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye yeni bri soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken, söz konusu illerde sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul'da sıcaklıkların kadar önümüzdeki haftanın ortasına kadar kış değerlerinde devam edeceği, yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği ifade edildi. İşte detaylar...