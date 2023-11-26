Video Hava Durumu Meteoroloji 76 il için uyardı! Sağanak ve fırtına devam edecek mi? | Video
Meteoroloji 76 il için uyardı! Sağanak ve fırtına devam edecek mi? | Video

Meteoroloji 76 il için uyardı! Sağanak ve fırtına devam edecek mi? | Video

26.11.2023 | 15:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken, söz konusu illerde sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul'da sıcaklıkların kadar önümüzdeki haftanın ortasına kadar kış değerlerinde devam edeceği, yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği ifade edildi.

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