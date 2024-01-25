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SON DAKİKA | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kritik uyarı | 7 ile sarı alarm
Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
10:44
SON DAKİKA | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kritik uyarı | 7 ile sarı alarm
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da beklenen kar için önemli uyarıda bulundu. Türkiye'nin kuzeyindeki 7 il için sarı uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Karadeniz için akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Hafta sonu ise İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.