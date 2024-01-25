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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kritik uyarı | 7 ile sarı alarm
Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 10:44

SON DAKİKA | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kritik uyarı | 7 ile sarı alarm

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da beklenen kar için önemli uyarıda bulundu. Türkiye'nin kuzeyindeki 7 il için sarı uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Karadeniz için akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Hafta sonu ise İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

İHA
SON DAKİKA | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den kritik uyarı | 7 ile sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

SON DAKİKA | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den kritik uyarı | 7 ile sarı alarm

METEOROLOJİ'DEN 7 KENTE SARI KODLU UYARI GELDİ
Sarı uyarı verilen iller Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sakarya ve Zonguldak olarak sıralandı.

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SON DAKİKA | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den kritik uyarı | 7 ile sarı alarm

YOĞUN KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A YAKIN
Beklenen kar yağışı İstanbul'a yakın kentlere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan tahmine göre akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

SON DAKİKA | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den kritik uyarı | 7 ile sarı alarm

Cuma günü etkisini artıracak kar yağışı hafta sonu da aralıklarla etkili olacak. Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK
MGM'nin sosyal medya hesaplarından, hava sıcaklıklarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

SON DAKİKA | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den kritik uyarı | 7 ile sarı alarm

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 OCAK 2024 PERŞEMBE
Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Yozgat ve Niğde çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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