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SON DAKİKA... İstanbul'da otostopçu dehşeti! 21 yaşındaki gencin hazin sonu
Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
12:27
SON DAKİKA... İstanbul'da otostopçu dehşeti! 21 yaşındaki gencin hazin sonu
Son dakika haberi: İstanbul'da otostopçu dehşeti yaşandı. Arkadaş olan 21 yaşındaki Mehmet Koç ve Ahmet H. (20) sabaha karşı otomobillerine aldıkları kişiler tarafından silahla vuruldu. Mehmet Koç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte şoke eden olayın detayları...