SON DAKİKA... İstanbul’da otostopçu dehşeti! 21 yaşındaki gencin hazin sonu

Yolda, henüz bilinmeyen bir nedenle Mehmet Koç ve Ahmet H. ile otomobile aldıkları iki kişi arasında tartışma çıktı.

SALDIRGANLAR KAÇTI!

Tartışmanın büyümesiyle otomobile binen şüpheli kişiler, Ahmet H.'yi ve Mehmet Koç'u silahla vurarak yaraladı. Otomobilden inen şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı.