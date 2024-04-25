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Haberler Yaşam SON DAKİKA... İstanbul'da otostopçu dehşeti! 21 yaşındaki gencin hazin sonu
Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:27

SON DAKİKA... İstanbul'da otostopçu dehşeti! 21 yaşındaki gencin hazin sonu

Son dakika haberi: İstanbul'da otostopçu dehşeti yaşandı. Arkadaş olan 21 yaşındaki Mehmet Koç ve Ahmet H. (20) sabaha karşı otomobillerine aldıkları kişiler tarafından silahla vuruldu. Mehmet Koç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte şoke eden olayın detayları...

DHA
SON DAKİKA... İstanbul’da otostopçu dehşeti! 21 yaşındaki gencin hazin sonu

Son dakika haberi! Avcılar'da, sabaha karşı otomobile aldıkları kişiler tarafından silahla vurulan Mehmet Koç hayatını kaybederken Ahmet H.'nin ise tedavisi devam ediyor. Olay yerinden kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

SON DAKİKA... İstanbul’da otostopçu dehşeti! 21 yaşındaki gencin hazin sonu

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında, Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan Mehmet Koç (21) ve Ahmet H. (20), 34 RGB 0956 plakalı otomobil ile eve gittikleri sırada, Ayçiçeği Sokak'ta, otostop çeken iki kişiyi otomobile aldılar.

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SON DAKİKA... İstanbul’da otostopçu dehşeti! 21 yaşındaki gencin hazin sonu

Yolda, henüz bilinmeyen bir nedenle Mehmet Koç ve Ahmet H. ile otomobile aldıkları iki kişi arasında tartışma çıktı.

SALDIRGANLAR KAÇTI!

Tartışmanın büyümesiyle otomobile binen şüpheli kişiler, Ahmet H.'yi ve Mehmet Koç'u silahla vurarak yaraladı. Otomobilden inen şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

SON DAKİKA... İstanbul’da otostopçu dehşeti! 21 yaşındaki gencin hazin sonu

POLİSLER İNCELEME BAŞLATTI!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet H. ve Mehmet Koç, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme başlattı.

SON DAKİKA... İstanbul’da otostopçu dehşeti! 21 yaşındaki gencin hazin sonu

Yapılan incelemelerde, otomobilde kurşun ve kan izleri olduğu tespit edildi.

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