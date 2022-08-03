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SON DAKİKA: İstanbul'da yeni tehlike: AEDES! Neredeyse her kıyıya yayıldı, ilaçlamak da çözüm değil...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 11:38
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
16:57
SON DAKİKA: İstanbul'da yeni tehlike: AEDES! Neredeyse her kıyıya yayıldı, ilaçlamak da çözüm değil...
Son dakika haberine göre; İstanbul'da son günlerde ZİKA virüsü taşıyabilen AEDES sineklerinde büyük bir artış görüldü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, bu sinekleri ilaçlamanın da çözüm olmadığını söyledi. Midilli, insanlara hastalık bulaştırma ihtimali yüksek olan AEDES sinekleri ile ilgili uyarılarda bulundu.