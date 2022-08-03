Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da yeni tehlike: AEDES! Neredeyse her kıyıya yayıldı, ilaçlamak da çözüm değil...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 16:57

SON DAKİKA: İstanbul'da yeni tehlike: AEDES! Neredeyse her kıyıya yayıldı, ilaçlamak da çözüm değil...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da son günlerde ZİKA virüsü taşıyabilen AEDES sineklerinde büyük bir artış görüldü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, bu sinekleri ilaçlamanın da çözüm olmadığını söyledi. Midilli, insanlara hastalık bulaştırma ihtimali yüksek olan AEDES sinekleri ile ilgili uyarılarda bulundu.

SON DAKİKA: İstanbul’da yeni tehlike: AEDES! Neredeyse her kıyıya yayıldı, ilaçlamak da çözüm değil...

İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanıyor. Özellikle zika virüsü bulaştıran 'Aedes' türü sivrisineklerle mücadelede ilaçlamanın yeterli olmadığı belirtiliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, "İlaçlama uzun vadeli başarılı olan bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor" dedi. Midilli, "Bataklıkların kurutulması lazım, biyolojik yöntemler var, sivrisinek larvalarını yiyen balıklar var" diye konuştu.

SON DAKİKA: İstanbul’da yeni tehlike: AEDES! Neredeyse her kıyıya yayıldı, ilaçlamak da çözüm değil...

İstanbul'da son günlerde sivrisineklerde artış dikkat çekiyor. Birçok mahallenin sakinleri sivrisinekten rahatsız. O mahallelerden biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi.

İstanbul'da AEDES alarmı! İlaçlama işe yaramıyor, ısırdığı yerde yara oluşuyor! AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor? | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: İstanbul’da yeni tehlike: AEDES! Neredeyse her kıyıya yayıldı, ilaçlamak da çözüm değil...

Mahalle sakinleri, yakındaki dere nedeniyle artan sivrisineklerin soktuğu çocuklarda kaşınma sonrası yaralar oluştuğunu söyledi. Sivrisineklerin soktuğu çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslendi.

SON DAKİKA: İstanbul’da yeni tehlike: AEDES! Neredeyse her kıyıya yayıldı, ilaçlamak da çözüm değil...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, artan sineklerin 'Aedes' ve 'Culex' türü olduğunu belirtti. Midilli, sadece ilaçlama yönteminin başarılı olmadığını söyledi.

SON DAKİKA: İstanbul’da yeni tehlike: AEDES! Neredeyse her kıyıya yayıldı, ilaçlamak da çözüm değil...

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE BİRLİKTE SİNEKLERDE ARTIŞ OLDU"

Midilli, iklim değişikliği ile birlikte özellikle sivrisineklerde artış olduğunu belirterek, "Sivrisinekler çok fazla hastalığa vektörlük yapıyorlar, bunları taşıyorlar ve sokarken de insanlara bu hastalıkları bulaştırıyorlar.

SON DAKİKA