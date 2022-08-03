Video Yaşam İstanbul'da AEDES alarmı! İlaçlama işe yaramıyor, ısırdığı yerde yara oluşuyor! AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor? | Video
İstanbul'da AEDES alarmı! İlaçlama işe yaramıyor, ısırdığı yerde yara oluşuyor! AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor? | Video

İstanbul'da AEDES alarmı! İlaçlama işe yaramıyor, ısırdığı yerde yara oluşuyor! AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor? | Video

03.08.2022 | 16:36

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İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanıyor. Özellikle zika virüsü bulaştıran 'Aedes' türü sivrisineklerle mücadelede ilaçlamanın yeterli olmadığı belirtiliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, İlaçlama uzun vadeli başarılı olan bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor dedi. Midilli, Bataklıkların kurutulması lazım, biyolojik yöntemler var, sivrisinek larvalarını yiyen balıklar var diye konuştu.

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