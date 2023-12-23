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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıcak saatler! Tır şoförünü rehin aldı
Giriş Tarihi: 23.12.2023 18:29
Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
18:40
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıcak saatler! Tır şoförünü rehin aldı
Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıcak saatler! Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B., 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı TIR'ın içerisinden jandarma ekiplerine ateş açtı. Şüpheli, sosyal medya hesabından elinde silahla TIR'ın içerisindeki o anları yayınladı. İşte o görüntüler...