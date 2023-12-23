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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıcak saatler! Tır şoförünü rehin aldı
Giriş Tarihi: 23.12.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 18:40

SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıcak saatler! Tır şoförünü rehin aldı

Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıcak saatler! Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B., 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı TIR'ın içerisinden jandarma ekiplerine ateş açtı. Şüpheli, sosyal medya hesabından elinde silahla TIR'ın içerisindeki o anları yayınladı. İşte o görüntüler...

SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu’nda sıcak saatler! Tır şoförünü rehin aldı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B., 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı TIR'ın içerisinden jandarma ekiplerine ateş açtı.

SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu’nda sıcak saatler! Tır şoförünü rehin aldı

Şüpheli, sosyal medya hesabından elinde silahla TIR'ın içerisindeki o anları yayınladı.

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu’nda sıcak saatler! Tır şoförünü rehin aldı


Olay, akşam saatlerinde, Sakarya'da TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Fatih B., Sakarya'dan yola çıkan TIR'daki araç sürücüsünü rehin aldı. Daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoluna devam eden TIR'ı, jandarma ekipleri durdurmak istedi.

SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu’nda sıcak saatler! Tır şoförünü rehin aldı

Elinde tabancayla TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B.'nin içinde olduğu TIR'la, jandarmanın 'Dur' ihtarına da uymayarak kaçtı.

SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu’nda sıcak saatler! Tır şoförünü rehin aldı

Fatih B., jandarmaya araçtan ateş açtı. Şüpheli, TIR'ın içinde elinde tabancayla o anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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