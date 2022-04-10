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Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporu uyardı! Nisan'da kar sürprizi
Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:49
Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
10:49
Son dakika Meteoroloji hava durumu raporuna göre Nisan ayı itibarıyla kimi bölgelerde kar var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporu kar ve sağanak uyarısında bulundu. Toplamda 4 gün etkisini sürdürecek olan soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürecek. Bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. İstan, Ankara, İzmir... Büyükşehirlerde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...