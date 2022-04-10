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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporu uyardı! Nisan'da kar sürprizi
Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 10:49

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporu uyardı! Nisan'da kar sürprizi

Son dakika Meteoroloji hava durumu raporuna göre Nisan ayı itibarıyla kimi bölgelerde kar var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporu kar ve sağanak uyarısında bulundu. Toplamda 4 gün etkisini sürdürecek olan soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürecek. Bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. İstan, Ankara, İzmir... Büyükşehirlerde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporu uyardı! Nisan’da kar sürprizi

SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN KAR VE YAĞMUR UYARISI

Son ddakika bilgisine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporu uyardı! Nisan’da kar sürprizi

Bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporu uyardı! Nisan’da kar sürprizi

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporu uyardı! Nisan’da kar sürprizi

KAR GERİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı haritada 4 gün uyarıda bulundu. Yurt genelinde yağışların görüleceği bazı bölgelerde kara döneceği tahmin ediliyor. Pazartesi gelen soğuk hava dalgası ile

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporu uyardı! Nisan’da kar sürprizi

'Nisan ayında kar yağdı' haberlerinin Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinden gelmesi bekleniyor. Sıcaklıklar çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek. Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor.

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