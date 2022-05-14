Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Tam ısındık derken uyarılar peş peşe geldi: Birçok ilde sağanak bekleniyor
Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 12:07

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Tam ısındık derken uyarılar peş peşe geldi: Birçok ilde sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14-18 Mayıs tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Ege'de yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Peki hangi illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Tam ısındık derken uyarılar peş peşe geldi: Birçok ilde sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İşte son dakilka hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Tam ısındık derken uyarılar peş peşe geldi: Birçok ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan,

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Tam ısındık derken uyarılar peş peşe geldi: Birçok ilde sağanak bekleniyor

Hatay, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Tam ısındık derken uyarılar peş peşe geldi: Birçok ilde sağanak bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Tam ısındık derken uyarılar peş peşe geldi: Birçok ilde sağanak bekleniyor

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Ege'de yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA