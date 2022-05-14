Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Tam ısındık derken uyarılar peş peşe geldi: Birçok ilde sağanak bekleniyor

Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 12:07

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Tam ısındık derken uyarılar peş peşe geldi: Birçok ilde sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14-18 Mayıs tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Ege'de yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Peki hangi illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...