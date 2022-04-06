Son dakika: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Yurt genelinde bahar yağışları... Güneydoğu’da toz taşınımı

Son dakika hava durumu haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu bahar yağışları uyarısında bulunuyor. Meteoroloji tarafından bildirilen son bilgilere göre bugün Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu`nun doğusu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu`nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yurdun diğer bölgelerinde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yarın ve cuma günü ise ülke genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Öte yandan yurdun Güneydoğu bölgelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı var. İşte son dakika hava durumu raporunun ayrıntıları...