Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Yurt genelinde bahar yağışları... Güneydoğu'da toz taşınımı
Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:17

Son dakika: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Yurt genelinde bahar yağışları... Güneydoğu'da toz taşınımı

Son dakika hava durumu haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu bahar yağışları uyarısında bulunuyor. Meteoroloji tarafından bildirilen son bilgilere göre bugün Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu`nun doğusu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu`nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yurdun diğer bölgelerinde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yarın ve cuma günü ise ülke genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Öte yandan yurdun Güneydoğu bölgelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı var. İşte son dakika hava durumu raporunun ayrıntıları...

Son dakika: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Yurt genelinde bahar yağışları... Güneydoğu’da toz taşınımı

SON DAKİKA: YURT GENELİNDE BAHAR YAĞIŞLARI GELİYOR

Son dakika bilgilerinin gelmeye devam ettiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok önemli bahar yağışı uyarısında bulundu. Ayrıca toz taşınımı da bazı illerde etkili olacak.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Yurt genelinde bahar yağışları... Güneydoğu’da toz taşınımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu`nun doğusu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu`nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Yurt genelinde bahar yağışları... Güneydoğu’da toz taşınımı

Kalan kesimlerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Yurt genelinde bahar yağışları... Güneydoğu’da toz taşınımı

Yarın ve cuma günü için ise ülke genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Yurt genelinde bahar yağışları... Güneydoğu’da toz taşınımı

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA