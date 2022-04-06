Son dakika: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Yurt genelinde bahar yağışları... Güneydoğu’da toz taşınımı

SON DAKİKA: YURT GENELİNDE BAHAR YAĞIŞLARI GELİYOR

Son dakika bilgilerinin gelmeye devam ettiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok önemli bahar yağışı uyarısında bulundu. Ayrıca toz taşınımı da bazı illerde etkili olacak.