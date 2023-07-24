Haberler Yaşam SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları önce artacak sonra azalacak! Fark 10 derece

Giriş Tarihi: 24.07.2023 19:06 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 19:06

SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları önce artacak sonra azalacak! Fark 10 derece

Son dakika Meteoroloji hava durumu uyarısı! Hava sıcaklıkları yurt genelinde bunaltıcı bir noktaya ulaşmış durumda. Meteoroloji tarafından uyarı geldi. Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek. Hava sıcaklıkları cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak yaklaşık 10 derece azalacak. Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım,geçen haftadan itibaren sıcaklıkların güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, iç kesimlerde ise birkaç derece düştüğünü söyledi.