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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları önce artacak sonra azalacak! Fark 10 derece
Giriş Tarihi: 24.07.2023 19:06 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 19:06

SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları önce artacak sonra azalacak! Fark 10 derece

Son dakika Meteoroloji hava durumu uyarısı! Hava sıcaklıkları yurt genelinde bunaltıcı bir noktaya ulaşmış durumda. Meteoroloji tarafından uyarı geldi. Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek. Hava sıcaklıkları cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak yaklaşık 10 derece azalacak. Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım,geçen haftadan itibaren sıcaklıkların güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, iç kesimlerde ise birkaç derece düştüğünü söyledi.

SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları önce artacak sonra azalacak! Fark 10 derece

SON DAKİKA: SICAKLIKLARDA 10 DERECE FARK!

Türkiye son günlerde aşırı sıcaklıklarla mücadele ediyor. Gelen son bilgiler ise sıcak havaların süreceği fakat önümüzdeki günlerde 10 dereceye ulaşan farkların yaşanacağı yönünde.

SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları önce artacak sonra azalacak! Fark 10 derece

HAVALAR NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım,geçen haftadan itibaren sıcaklıkların güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, iç kesimlerde ise birkaç derece düştüğünü söyledi.

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SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları önce artacak sonra azalacak! Fark 10 derece

Yıldırım, "Salı gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıklarının yurtta 5 ila 10 derece artmasını bekliyoruz.

SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları önce artacak sonra azalacak! Fark 10 derece

ÇARŞAMBA SICAKLIKLAR 10 DERECE ARTACAK

Marmara, Ege ve Akdeniz'de çarşamba günü mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkıyor, 45 derecelere varan hava sıcaklıkları bekliyoruz. İç Anadolu ise perşembe günü maksimum sıcaklığa ulaşacak" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları önce artacak sonra azalacak! Fark 10 derece

Çarşamba günü İstanbul'da 37, Antalya'da 42, İzmir'de 43 derece sıcaklık beklendiğini bildiren Yıldırım, perşembe günü ise Ankara'da hava sıcaklığının 39 derece olacağının tahmin edildiğini aktardı.

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