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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi! Çok az kaldı: Kar yağışı geliyor...
Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:57

Son dakika: Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi! Çok az kaldı: Kar yağışı geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Marmara ve Ege bölgelerinde birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedilirken, rüzgarın hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği ifade edildi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor." diyerek İstanbul ve Ankara'da beklenen kar yağışı için tarih verdi. İşte detaylar...

Son dakika: Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi! Çok az kaldı: Kar yağışı geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi! Çok az kaldı: Kar yağışı geliyor...

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi! "Kar yağışı geliyor" | Video

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Son dakika: Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi! Çok az kaldı: Kar yağışı geliyor...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi! Çok az kaldı: Kar yağışı geliyor...

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi! Çok az kaldı: Kar yağışı geliyor...

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN TARİH VERDİ

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor." diyerek İstanbul ve Ankara'da beklenen kar yağışı için tarih verdi.

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