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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…
Giriş Tarihi: 12.09.2022 19:04 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 19:07

SON DAKİKA | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan olası sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları istenirken yağış anında kuvvetli rüzgar, su baskını, yıldırım ve heyelan oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması istendi. Peki, bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte gün gün ve şehir şehir yeni haftanın hava durumu raporu…

SON DAKİKA | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

Bu hafta hava durumunun nasıl olacağı, işe gidecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan son rapora göre, 13 Eylül'de birçok ilde yağış bekleniyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

AFAD'DAN ANKARA VE KIRIKKALE UYARISI

Ankara ve Kırıkkale'deki yağışlara karşı AFAD'dan bir uyarı geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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