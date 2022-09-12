SON DAKİKA | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan olası sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları istenirken yağış anında kuvvetli rüzgar, su baskını, yıldırım ve heyelan oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması istendi. Peki, bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte gün gün ve şehir şehir yeni haftanın hava durumu raporu…