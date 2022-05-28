SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Hafta sonu bu saat aralığına dikkat: İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu...

Son dakika haberleri: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, diğer yerlerde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı iller için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...