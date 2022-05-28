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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Hafta sonu bu saat aralığına dikkat: İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu...
Giriş Tarihi: 28.05.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 10:44

SON DAKİKA | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Hafta sonu bu saat aralığına dikkat: İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu...

Son dakika haberleri: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, diğer yerlerde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı iller için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Hafta sonu bu saat aralığına dikkat: İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kırklareli, Balıkesir, Kütahya, Konya, Karaman, Niğde, Ardahan ve Kars çevreleri, Edirne'nin kuzeyi,

SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Hafta sonu bu saat aralığına dikkat: İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu...

Bursa'nın güneyi, Eskişehir'in batısı ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Hafta sonu bu saat aralığına dikkat: İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, diğer yerlerde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Hafta sonu bu saat aralığına dikkat: İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu...

Rüzgarın ise yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğusunda önceleri kuzeyli, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Hafta sonu bu saat aralığına dikkat: İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu...

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA