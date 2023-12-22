Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı! Cumartesi günü şiddetlenecek
Giriş Tarihi: 22.12.2023 19:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
19:49
Son dakika Meteoroloji haberi... Hava durumu raporuna göre İstanbul için Cumartesi gününe dikkat çekildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı, kuvvetli yağışlar için vatandaşları uyardı. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan da uyarılar peş peşe geldi. İstanbul'da şiddetli fırtına bekleniyor. Özellikle yarın yani Cumartesi günü fırtına şiddetlenecek. Yurdun büyük bölümünde de yağışlar var. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...