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Giriş Tarihi: 22.12.2023 19:27 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 19:49

SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı! Cumartesi günü şiddetlenecek

Son dakika Meteoroloji haberi... Hava durumu raporuna göre İstanbul için Cumartesi gününe dikkat çekildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı, kuvvetli yağışlar için vatandaşları uyardı. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan da uyarılar peş peşe geldi. İstanbul'da şiddetli fırtına bekleniyor. Özellikle yarın yani Cumartesi günü fırtına şiddetlenecek. Yurdun büyük bölümünde de yağışlar var. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Mustafa KAYA
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı! Cumartesi günü şiddetlenecek

İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı! Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Hava durumu raporu yayımlandı. İstanbul Valiliği, AKOM'dan uyarılar geldi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: TEDBİRLİ OLUNMALI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşımda "Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Batı Karadeniz'de rüzgarın Cumartesi günü ilk saatlerde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı! Cumartesi günü şiddetlenecek

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı! Cumartesi günü şiddetlenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı! Cumartesi günü şiddetlenecek

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı! Cumartesi günü şiddetlenecek

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç, kuzey ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA