SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı! Cumartesi günü şiddetlenecek

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.