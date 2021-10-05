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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da Dürdane Kut'a gönderilen saplantılı mektuplar şoke etti! Sahibi cevap verdi
Giriş Tarihi: 05.10.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 13:10

Son dakika: Müge Anlı'da Dürdane Kut'a gönderilen saplantılı mektuplar şoke etti! Sahibi cevap verdi

Son dakika haberi: Müge Anlı'da Mustafa Kut (50) cinayeti masaya yatırıldı. Eşi Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçladı. Mektupta bulanan, 'Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, seksi Dürdane'm... Seni deliler gibi seviyorum. Çılgınlar gibi aşığım' gibi sözler ise herkesi şaşırttı. Bügünkü canlı yayında şok ifadeler yer aldı. Mektupların sahibi tek tek anlattı... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Müge Anlı’da Dürdane Kut’a gönderilen saplantılı mektuplar şoke etti! Kocası Mustafa Kut neden öldürüldü?

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Son dakika: Müge Anlı’da Dürdane Kut’a gönderilen saplantılı mektuplar şoke etti! Kocası Mustafa Kut neden öldürüldü?

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında Mustafa Kut cinayeti ele alındı. Canlı yayında sarf edilen sözler ise şaşırttı. Olay 3 yıl önce Balıkesir'de yaşandı.

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Son dakika: Müge Anlı’da Dürdane Kut’a gönderilen saplantılı mektuplar şoke etti! Kocası Mustafa Kut neden öldürüldü?

50 yaşındaki iki çocuk babası Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018 tarihinde tarlasına gitmek üzere evden ayrıldı.

Son dakika: Müge Anlı’da Dürdane Kut’a gönderilen saplantılı mektuplar şoke etti! Kocası Mustafa Kut neden öldürüldü?

Evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mustafa Kut, tarlasına bir kilometre mesafede köylüler tarafından sulama için kullandığı su borusunun yakınında ölü bulundu.

Son dakika: Müge Anlı’da Dürdane Kut’a gönderilen saplantılı mektuplar şoke etti! Kocası Mustafa Kut neden öldürüldü?

Olaydan sonra yapılan otopsi raporunda Kut'un, 3 metre yakınından av tüfeği ile sırtından vurulduğu ortaya çıktı.

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