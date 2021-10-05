Son dakika: Müge Anlı'da Dürdane Kut'a gönderilen saplantılı mektuplar şoke etti! Sahibi cevap verdi

Son dakika haberi: Müge Anlı'da Mustafa Kut (50) cinayeti masaya yatırıldı. Eşi Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçladı. Mektupta bulanan, 'Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, seksi Dürdane'm... Seni deliler gibi seviyorum. Çılgınlar gibi aşığım' gibi sözler ise herkesi şaşırttı. Bügünkü canlı yayında şok ifadeler yer aldı. Mektupların sahibi tek tek anlattı... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...