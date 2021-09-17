HaberlerYaşamSon dakika: Müge Anlı'da mucize kavuşma! Vedat'ın hayat hikayesi duygulandırdı! 19 kardeşinin olduğunu öğrenmişti
Giriş Tarihi: 17.09.2021 17:13Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 17:14
Son dakika: Müge Anlı'da mucize kavuşma! Vedat'ın hayat hikayesi duygulandırdı! 19 kardeşinin olduğunu öğrenmişti
Müge Anlı faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiyor. Almanya'da yaşayan Vedat Alexander 33 yıl sonra ailesini buldu. 19 kardeşiyle canlı yayında hasret giderdi. İşte ayrıntılar...