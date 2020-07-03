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SON DAKİKA: 'daki fabrika patlamasının ardından görüntüler ortaya çıktı!

Bugün 'nın Hendek ilçesinde bir hava fişek fabrikasında meydana geldi. Yaşanan patlama sonrası gökyüzü dumanlarla kaplanırken çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye gönderilmişti. Gelen son dakika bilgilerine göre de patlamada 4 kişi vefat ederken 97 kişi ise yaralandı.Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, patlamanın ardından bölgeye geldi. Bakanlar, bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. , ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrika binaları patlamaların şiddetiyle büyük zarar görürken, çatılarında sadece profil demirlerinin kaldığı, bazı binaların ise duvarlarının dahi yıkıldığı görüldü.

Giriş Tarihi: 03.07.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 17:31
SON DAKİKA: Sakarya'daki fabrika patlamasının ardından görüntüler ortaya çıktı!

Bugün 'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana geldi. Patlamanın yankıları çevre illerden de duyuldu. Olay yerine hızla gelen itfaiye ve ambulans ekipleri müdahalede bulundu.

Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlama anından yeni görüntüler! | Video

SON DAKİKA: Sakarya'daki fabrika patlamasının ardından görüntüler ortaya çıktı!

AFAD ve UMKE ekipleri de bölgeye geldi. Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı da süratle olay yerine gelerek süreci yakından takip etti. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile 3 bakan bölgeye geldi.

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SON DAKİKA: Sakarya'daki fabrika patlamasının ardından görüntüler ortaya çıktı!

4 KİŞİ VEFAT ETTİ, 97 KİŞİ YARALANDI

Son açıklamaya göre 100 kişi kurtarıldı, 97'si hastaneye götürüldü. 16 kişi ayakta tedavi görerek taburcu edildi. İş yerinde ise 186 kişinin bulunduğu, 20'sinin izinde olduğu aktarıldı.

SON DAKİKA: Sakarya'daki fabrika patlamasının ardından görüntüler ortaya çıktı!

Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi Recep Ersoy olay anını anlattı:

Patlamada yaralanan ve hastanede tedavi gören işçi Recep Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada elektrikçi olarak çalıştığını ve sırasında yemekhanede olduğunu söyledi.

Patlama olan yerin yanından çıktığını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Yemekhanenin içindeydim. Patlama ilk vurduğu zaman beni 10 metre fırlattı. Ondan sonra kalktım, yanımdaki kadınları tezgahın altına koydum. Şimdi ağlayasım geliyor duyduğum zaman. Ondan sonra camdan dışarı atladım. Dışarı çıktım ama geriden 3-4 sefer daha patladığını duydum. Ondan sonra da zaten ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu. Sadece patlıyordu."

Ersoy, patlama yeri ile arasındaki mesafenin 40 metreden az olduğunu aktararak, patlamanın jelatin veya maytap bölümünde olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

SON DAKİKA: Sakarya'daki fabrika patlamasının ardından görüntüler ortaya çıktı!

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrika binaları patlamaların şiddetiyle büyük zarar görürken, çatılarında sadece profil demirlerinin kaldığı, bazı binaların ise duvarlarının dahi yıkıldığı görüldü.

FABRİKADA 110 TON PATLAYICI VARDI

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrikanın deposunda ise 110 ton patlayıcı ve havai fişek olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: Sakarya'daki fabrika patlamasının ardından görüntüler ortaya çıktı!

BAKAN KOCA: 4 KİŞİ ÖLDÜ, 97 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 bakan olarak Hendek'te olan bu patlama sebebiyle gelmiş bulunuyoruz. Burada daha önce benzer şekilde 2 bu büyüklükte olmayan patlamanın olduğunu biliyoruz. Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. 5 toplam hastanemize 97 yaralımız nakledildi. 97 yaralımızın 16 tanesi taburcu edildi. 1 kişi şu an ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta. 31 yaşında olan bir vatandaşımız. Bunun dışında durumu ciddi olan herhangi bir yaralımız yok. Olayın ilk anından itibaren 2 ambulans helikopterimiz, 84 ambulansımız, 18 UMKE timimiz ve 112 acil ekibimiz dahil olmak üzere AFAD ekibiyle birlikte olay yerine hızla ulaşıp hizmet etmiş oldular. Ben bütün milletimize bu anlamda başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekip olarak olayın bundan sonraki sürecini de burada tamamen bütün vatandaşlarımızın durumlarını netleştirdikten sonra, o süreye kadar kalacağımızı söylemek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu tür afet ve felaketleri milletimize Rabbim tekrar yaşatmasın" dedi.

SON DAKİKA: Sakarya'daki fabrika patlamasının ardından görüntüler ortaya çıktı!

BAKAN KOCA GAZLARA KARŞI UYARDI

Bakan Koca, "Kimyasal bir tepki var mıdır?" sorusunu, "Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit, sülfürdioksit gibi gazlar bulunuyor. O nedenle özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri riskli hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını ve kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

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