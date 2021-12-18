Son dakika: Türkiye Mimar Başak Cengiz’e ağlamıştı! O paylaşım yürek dağladı: Seninle biz hiç ayrılmayacaktık...

SON DAKİKA: TÜRKİYE MİMAR BAŞAK CENGİZ'E AĞLAMIŞTI! O PAYLAŞIM YÜREK DAĞLADI: SENİNLE BİZ HİÇ AYRILMAYACAKTIK... Tüm Türkiye'yi yasa boğan olay geçtimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de yaşanmıştı... Mimar Başak Cengiz, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Korkunç olayın ardından yakalanan canavar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil Can Göktuğ Boz, ifadesinde 'Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm' dedi. Katilin avukat annesi ise cani Boz'un psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti ve gözlem altında tutulup tedavi edilmesini istedi. Genç kadının ölümüyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı Boz'un evinde, 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet bulunmuştu. Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında, 'Sabahtan akşama spor', '120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün.' , 'Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum' ve 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile' gibi kelimeler yazılı olduğu görüldü. İZOLE OLMAK İSTEMİŞ! Göktuğ'un evindeki eşyalara ve duvardaki yazılarına ilişkin değerlendirme Dr. Uzman Psikolog ve Sosyolog Serap Duygulu, 'Odaya baktığımızda oyunların olduğu bir genç odası gibi gözüküyor. Boz (27) saldırıyı gerçekleştirdiği sokakta bulunan site önünde oturuyordu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin içinden fotoğraflar ortaya çıktı. Hem kendisiyle zaman geçirmek hem de izole olmak istemiş. Kendi içerisinde bir iç hesaplaşması olduğunu görüyoruz. Bunu hepimiz zaman zaman kendimizde yaparız. Odamıza birtakım talimatlar yazarız, 'bunu unutma' gibi. Fakat zanlının odasında çok sert, keskin, sınırları net ve biraz şiddet içerikli eylemlere yönelik söylemler oluşturduğunu görüyoruz. Kendi içinde ona cetveliyle eline vurmak üzere hazır, ne yapması gerektiğini söyleyen bir başka ses var gibi izlenim edindim. Neden bu kadar olumsuz komutlar yazdığını düşünmek lazım. Biraz kin biriktirdiğini, çok öfkeli olduğunu, insanlarla iletişim kurmakta sıkıntılar yaşadığını düşünebiliriz' diye konuştu. Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyor. Yazılar Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor. Camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.' ,'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', 'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor.' gibi notlar olduğu görülüyor. Fakat orada dikkat çekici unsurlar var. Onlardan birisi pencerelerin kağıtlarla kaplanmış olması, duvarlarda birtakım kendisine talimat verdiği hem kendisini disipline etmeye çalıştığı hem de başkalarıyla ilişkisini sınırlandıran birtakım cümleler, komutlar olduğunu görüyoruz. Özellikle camlara yapıştırdığı kağıt parçalarının biraz çevreden izole olmak istediğini kendisinin başkalarının izlenmesine karşı olmak yönünde kaygılar taşıdığını görüyoruz' dedi. 'Evde uzun süreli zaman geçirdiğini görüyoruz' diyen Serap Duygulu, 'Yalnız ve uzun süreli zaman geçirdiğini görüyoruz. Evde birtakım sigaralar depolamış, birtakım zeka oyunları var. 'GİDİŞATIN ÇOK SAĞLIKLI OLMADIĞINI GÖSTERİYOR' Akıl oyunları aslında hem sizin farklı düşünmenizi hem de stratejik bir düşünce yapısı geliştirmenizi sağlar. Hem de sorunlarınıza bir çözüm bulmanızı sağlar. Tek başına akıl oyunları oynaması bu kişinin psikolojik ya da başka anlamda sorun yaşadığını ya da insanlarla ilişkisinde sorun yaşadığını göstermez. Kafasında kendisine göre yazdığı birtakım senaryolar ya da eyleme geçmek istediği birtakım senaryolar varsa onlarla ilgili taktik geliştirmek için farklı ortamlardan destek almak farklı bakış açıları geliştirmek isteyebilir. Duvardaki yazılar benim için çok önemli. Sıradan komutlar değil bunlar. Kendisini başkalarının zarar göreceği birtakım eylemlere yönlendiren ve kendisine talimat verdiği komutlar. Bunlar olmasaydı aslında gördüğümüz sıradan bir genç biraz dağınık genç odası gibi değerlendirebiliriz. Ama o işte yazılı komutlar, kendisine verdiği talimatlar gidişatın çok sağlıklı olmadığını gösteriyor' ifadesini kullandı. NİŞANLISINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM! Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak'tan ise duygusal bir paylaşım geldi: 'Doğum günün kutlu olsun meleğim. Böyle anlaşmamıştık seninle biz hiç ayrılmayacaktık. Elimi hiç bırakmayacaktın. Hiç susmadan anlattığın onca şeyi nasıl yaşayacağız. Sesin hiç gitmiyor kulaklarımdan. Yüzün hiç gitmiyor aklımdan. Seni benden alan kader en kısa sürede kavuşmamızı da sağlasın. Nurlar içinde uyu bitanem...'