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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye Mimar Başak Cengiz'e ağlamıştı! O paylaşım yürek dağladı: Seninle biz hiç ayrılmayacaktık...
Giriş Tarihi: 18.12.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 13:50

Son dakika: Türkiye Mimar Başak Cengiz'e ağlamıştı! O paylaşım yürek dağladı: Seninle biz hiç ayrılmayacaktık...

Son dakika haberi: İstanbul'da Mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Tüm Türkiye cani adamı lanetledi. Boz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak'tan ise duygusal bir paylaşım geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Türkiye Mimar Başak Cengiz’e ağlamıştı! O paylaşım yürek dağladı: Seninle biz hiç ayrılmayacaktık...

SON DAKİKA: TÜRKİYE MİMAR BAŞAK CENGİZ'E AĞLAMIŞTI! O PAYLAŞIM YÜREK DAĞLADI: SENİNLE BİZ HİÇ AYRILMAYACAKTIK...

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olay geçtimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de yaşanmıştı...

Son dakika: Türkiye Mimar Başak Cengiz’e ağlamıştı! O paylaşım yürek dağladı: Seninle biz hiç ayrılmayacaktık...

Mimar Başak Cengiz, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi.

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Son dakika: Türkiye Mimar Başak Cengiz’e ağlamıştı! O paylaşım yürek dağladı: Seninle biz hiç ayrılmayacaktık...

Korkunç olayın ardından yakalanan canavar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil Can Göktuğ Boz, ifadesinde "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm.

Son dakika: Türkiye Mimar Başak Cengiz’e ağlamıştı! O paylaşım yürek dağladı: Seninle biz hiç ayrılmayacaktık...

Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi.

Son dakika: Türkiye Mimar Başak Cengiz’e ağlamıştı! O paylaşım yürek dağladı: Seninle biz hiç ayrılmayacaktık...

Katilin avukat annesi ise cani Boz'un psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti ve gözlem altında tutulup tedavi edilmesini istedi.

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