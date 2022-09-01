Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye Müge Anlı'daki bu olayı konuşuyor! Sapık muavin dehşetinde yeni iddia: Başkasıyla birlikte olacaksın...

Giriş Tarihi: 01.09.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 11:50

Son dakika: Türkiye Müge Anlı'daki bu olayı konuşuyor! Sapık muavin dehşetinde yeni iddia: Başkasıyla birlikte olacaksın...

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonda da milyonları ekran başına toplamayı başardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonuna 'sapık muavin' vakası damga vurdu. İddiaya göre; Ayşe Bağcı, otobüs yolculuğunda tanıştığı muavine kaçtı. Muavin, "Ayşe koltuğunu yatırırken bakıştık aşık olduk" ifadelerini kullandı. Programın bugünkü bölümünde de aynı konu işlenirken, yeni iddialar ortaya atıldı. Müge Anlı'nın "İlk olarak nasıl bir teklifte bulundu?" sorusuna Ayşe Bağcı'nın verdiği yanıt salondakileri adeta şoka uğrattı. İşte son dakika haberinin detayları...