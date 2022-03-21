Son dakika: Ümraniye’de dehşet! İşe giderken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

"ANNE BEN BIÇAKLANDIM AMBULANSA HABER VERİN' DİYOR"



Batuhan Kurt'un ağabeyi Oğuz Kurt, "Dün sabah saatlerinde kardeşim evden çıkıyor işe gitmek için. Telefonla uğraşırken bıçaklanıyor. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından iki kere bıçak darbesi alıyor.