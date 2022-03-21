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Haberler Yaşam Son dakika: Ümraniye'de dehşet! İşe giderken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Giriş Tarihi: 21.03.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 16:15

Son dakika: Ümraniye'de dehşet! İşe giderken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de, işe gitmek üzere evden çıkan Batuhan Kurt, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanan Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Ümraniye’de dehşet! İşe giderken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE DEHŞET! İŞE GİDERKEN KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, geçen cumartesi saat 08.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Kapalı Çarşı'daki kuyumcuda çalışan 21 yaşındaki Batuhan Kurt, işe gitmek üzere evden çıktı.

Son dakika: Ümraniye’de dehşet! İşe giderken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Kurt, sokakta yürüdüğü sırada yanından geçen kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden yaralanan Batuhan Kurt, düştüğü yerden kalkarak koşmaya başladı.

Ümraniye'de işe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü! Dehşet anları kamerada | Video

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Son dakika: Ümraniye’de dehşet! İşe giderken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Panikle koşan genç, annesini arayarak yardım istedi.

Son dakika: Ümraniye’de dehşet! İşe giderken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika: Ümraniye’de dehşet! İşe giderken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

"ANNE BEN BIÇAKLANDIM AMBULANSA HABER VERİN' DİYOR"

Batuhan Kurt'un ağabeyi Oğuz Kurt, "Dün sabah saatlerinde kardeşim evden çıkıyor işe gitmek için. Telefonla uğraşırken bıçaklanıyor. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından iki kere bıçak darbesi alıyor.

SON DAKİKA