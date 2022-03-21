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Son dakika: Ümraniye'de dehşet! İşe giderken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Giriş Tarihi: 21.03.2022 10:33
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
16:15
Son dakika: Ümraniye'de dehşet! İşe giderken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de, işe gitmek üzere evden çıkan Batuhan Kurt, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanan Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...