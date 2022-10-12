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Haberler Yaşam Son dakika: Uzman isim "La Nina'lı yıl olacak" demişti! Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı
Giriş Tarihi: 12.10.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 20:08

Son dakika: Uzman isim "La Nina'lı yıl olacak" demişti! Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı

Son dakika hava durumu bilgisine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için kritik bir uyarıda bulundu. 5 günlük hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayınlandı. Hava tahmini uyarıları bu hafta sonundan itibaren sağanak yağışların yurt genelinde etkili olması beklendiğini bildiriyor. Öte yandan Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışlarıyla ilgili tarih vererek "Bu sene 'La Nina'lı bir yıl olacak'" demişti. İşte son dakika hava tahmini raporu ve detayları...

Son dakika: Uzman isim La Nina’lı yıl olacak demişti! Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı

SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN HAFTA SONU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Hava tahmin raporunda hafta sonu için çok önemli uyarılar var.

Son dakika: Uzman isim La Nina’lı yıl olacak demişti! Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı

Rapora göre önümüzdeki hafta sonundan itibaren yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Son dakika: Uzman isim La Nina’lı yıl olacak demişti! Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı

Özellikle hafta sonu tüm yurtta etkili olması beklenen yağış, 14 Ekim Cuma gününden itibaren İç Anadolu Bölgesinin bazı yerleri hariç yurdun genelinde yüzünü gösterecek.

Son dakika: Uzman isim La Nina’lı yıl olacak demişti! Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı

YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Sağanak yağışların hafta sonundan itibaren, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu illeri başta olmak üzere yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Son dakika: Uzman isim La Nina’lı yıl olacak demişti! Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı

Sağanak yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde gök gürültülü şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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