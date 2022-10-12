Son dakika: Uzman isim "La Nina'lı yıl olacak" demişti! Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı

YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Sağanak yağışların hafta sonundan itibaren, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu illeri başta olmak üzere yurt genelinde etkili olması bekleniyor.