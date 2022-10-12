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Son dakika: Uzman isim "La Nina'lı yıl olacak" demişti! Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı
Giriş Tarihi: 12.10.2022 19:38
Güncelleme Tarihi: 12.10.2022
20:08
Son dakika: Uzman isim "La Nina'lı yıl olacak" demişti! Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı
Son dakika hava durumu bilgisine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için kritik bir uyarıda bulundu. 5 günlük hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayınlandı. Hava tahmini uyarıları bu hafta sonundan itibaren sağanak yağışların yurt genelinde etkili olması beklendiğini bildiriyor. Öte yandan Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışlarıyla ilgili tarih vererek "Bu sene 'La Nina'lı bir yıl olacak'" demişti. İşte son dakika hava tahmini raporu ve detayları...