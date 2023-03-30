Haberler Yaşam SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Erol Özvar'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim duyurusu! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 30.03.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 16:47

SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Erol Özvar'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim duyurusu! Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK açıklaması son dakika... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Üniversitelerin yurtlarını depremin hemen sonrasında depremzedelere tahsis edildiğini belirten Özvar, "Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir." dedi. Deprem bölgesinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin merak ettiği konulara da değinen YÖK Başkanı Erol Özvar, "Üniversiteler ne zaman açılacak, açıldı mı?", "Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?" gibi sorulara da yanıt verdi. İşte YÖK açıklaması ve son dakika haberinin detayları...