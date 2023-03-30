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Haberler Yaşam SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Erol Özvar'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim duyurusu! Üniversiteler ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 16:47

SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Erol Özvar'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim duyurusu! Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK açıklaması son dakika... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Üniversitelerin yurtlarını depremin hemen sonrasında depremzedelere tahsis edildiğini belirten Özvar, "Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir." dedi. Deprem bölgesinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin merak ettiği konulara da değinen YÖK Başkanı Erol Özvar, "Üniversiteler ne zaman açılacak, açıldı mı?", "Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?" gibi sorulara da yanıt verdi. İşte YÖK açıklaması ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Erol Özvar’dan üniversitelerde yüz yüze eğitim duyurusu! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Son dakika haberleri: YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Deprem bölgesinde eğitim gören üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren 'yüz yüze eğitim' ile ilgili dikkat çeken sözler sarf eden YÖK Başkanı Erol Özvar, "Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız, depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür." dedi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak?, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK Başkanı Erol Özvar tarih verdi. İşte YÖK açıklaması ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Erol Özvar’dan üniversitelerde yüz yüze eğitim duyurusu! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine ilişkin Yükseköğretim Kurulu olarak aldığımız yeni kararları paylaştı.

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SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Erol Özvar’dan üniversitelerde yüz yüze eğitim duyurusu! Üniversiteler ne zaman açılacak?

"DEPREMDE 1589 ÖĞRENCİYİ KAYBETTİK"

Özvar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız, depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür.

SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Erol Özvar’dan üniversitelerde yüz yüze eğitim duyurusu! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik.

SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI: Erol Özvar’dan üniversitelerde yüz yüze eğitim duyurusu! Üniversiteler ne zaman açılacak?

SON DAKİKA: YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması | Video

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