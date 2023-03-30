Video Haber SON DAKİKA: YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması | Video
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması | Video

SON DAKİKA: YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması | Video

30.03.2023 | 16:18

Son dakika haberi: YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yapıyor.

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