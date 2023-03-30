SON DAKİKA: YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması | Video
Son dakika haberi: YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yapıyor.
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